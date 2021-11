El gobierno cangués aún tiene sin definir el ámbito de actuación de la modificación de A Rúa

Amgecabe pudo comprobar en la reunión, a través de los técnicos municipales, que todavía está muy verde la definición del suelo sobre el que el Concello pretende actuar y desde la Alcaldía de Cangas se le comunicó que no hay plazos para construir el nuevo equipamiento sanitario de Cangas. Algo que no deja de sorprender cuando la semana pasada la Consellería de Sanidade solicitó al Concello de Cangas las parcelas necesarias para construir el nuevo centro previsto en el plan de infraestructuras de Atención Primaria. Cangas lleva desde el año 2017 solicitando al Concello que ponga sobre la mesa terrenos para construir. El gobierno local sigue considerando que mientras el Sergas no aclare si es un CIS o u CAR lo que se pretende construir no se van a poner a disposición los terrenos y, además, se pretende (algo que fuerza la Voz da Sanidade) que se mantenga el actual centro de salud.

La modificación puntual o un plan especial son las alternativas que estudia el gobierno para que se pueda construir en A Rúa el nuevo equipamiento sanitario. Tampoco se sabe ahora mismo si el Concello aceptó la colaboración de la Consellería de Sanidade para “evaluar aquellas parcelas que puedan cumplir con las necesidades de edificabilidad de las infraestructuras proyectadas. Sea como sea, para Cangas, el proceso de cambio de clasificación del suelo se antoja largo, sin embargo el actual centro de salud queda cada día más obsoleto, de ahí la urgencia que piden profesionales y también muchos usuarios.

Amgecabe lamenta que no se hubiese llegado a un acuerdo para sacar adelante en el pleno su modificación puntual, que insiste que sigue abierta. También le gustaría que el PP se aviniera a mantener contactos con esta sociedad para hablar sobre el proyecto de modificación puntual, sin ningún tipo de crispación y siempre poniendo por delante el interés del pueblo. Se considera que las posturas no están tan lejos como se puede pensar. Ahora mismo, el único partido que defiende la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico que plantea Amgecabe es el PSOE.

La alcaldesa quedó de trasladar a Amgecabe todas las novedades que fueran surgiendo de las conversaciones que se van a tener con la oposición municipal.

Ethel Vázquez, con la licitación de la estación de buses bajo el brazo

La conselleira de Infraestructuras de la Xunta de Galicia, Ethel Vázquez, tiene previsto visitar el viernes Cangas. Bajo su brazo traerá bajo el brazo la licitación de la reforma de la estación de autobuses de Cangas, que ya debió de ser en septiembre, pero que las distintas modificaciones que se quisieron realizar al proyecto provocaron este retraso. Teóricamente, la reforma va a afectar también a la estación marítima de Cangas, de hecho el proyecto se denomina: proyecto de la mejora del área intermodal de las estaciones de autobuses y marítima de Cangas del Morrazo. Está previsto que la Consellería de Infraestructura invierta en esta obra 200.000 euros. Se reparará la cubierta y la fachada, además de sanear las vigas. Se reorganizará el interior del inmueble, eliminado taquillas y creando oficinas para las empresas. Se instalarán barrera en la estación con el fin de prohibir el paso de vehículos y también de peatones.