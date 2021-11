El impuesto de plusvalía deja en las arcas locales de O Morrazo apenas 500.000 euros

Los concellos de O Morrazo no sufrirán excesivamente los cambios que los tribunales de justicia obligan al Estado en materia tributaria, concretamente en el impuesto de plusvalía. En épocas de bonanza económica impuesto de plusvalía tenía relevancia en las arcas municipales. Era cuando en Moaña, Cangas y Bueu se movía el mercado inmobiliario con celeridad, cuando los precios subían de un año para otro con enorme rapidez y las transacciones inmobilarias se disparaban, con récords también en el mercado hipotecario. Pero nunca fue un impuesto que los concellos estuvieran pendientes de él. No iba a sacarles de ningún apuro y nunca llenó titulares, como el IBI. Ahora mismo, Cangas recaudó en lo que va de año a través del impuesto de plusvalía la cantidad de 183.000 euros y faltan casi dos meses para terminar el año. En 2020 se recaudaron 185.000 euros, curiosamente una cantidad mayor a la de 2019, cuando el Concello recaudó 98.000 euros. Y es curioso porque se da la circunstancia de que se recaudó más dinero (hubo más transacciones inmobiliarias) en el año de la pandemia que en el anterior, algo que los técnicos no saben a que achacar. Pero son cifras nada comprables con las que deja el IBI en Cangas, 3,700.000 euros o el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, 1.340.000 euros figuraban en el borrador de los presupuestos de este año que no salió adelante. Nada comparable con el impuesto de plusvalía, del que las arcas municipales no estuvieron muy atentas nunca en estos pequeños concellos.