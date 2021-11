Aurora recupera su “chimpín”

“Esta mañana me llamó una amiga para contarme la noticia que salía en el FARO sobre el scooter que custodiaba la Policía, y al ver la foto ya no tuve dudas de que era el mío”, relata Aurora Murias a la puerta de las dependencias policiales, “muy contenta y agradecida” a quienes contribuyeron a recuperar un vehículo que le da “mucha libertad e independencia” y le ayuda a vencer las dificultades de su discapacidad, “de un 80%”, aclara. Recobra, así, una herramienta que dio por perdida el lunes por la mañana, cuando salía de casa para “hacer unos recados” y no la encontró donde la había dejado, sobre un tramo de acera que se ve desde su casa. Por la tarde se dirigió al cuartel de la Guardia Civil para presentar denuncia, “pero no me la aceptaron porque no tenía los papeles del scooter”, extraviados en la mudanza, y de poco o nada sirvió “que le describiera exactamente el vehículo y que tenga las llaves para encenderlo”. Así que las esperanzas de recuperarlo decayeron.

Profesora en la escuela de Meiro antes de que la enfermedad minara sus fuerzas, Aurora lleva años viviendo en Cangas, aunque hace solo unos días cambió de residencia, de un piso en la Avenida de Galicia, adonde subía su pequeño vehículo en el ascensor, a una casa unifamiliar con acceso por la calle Aragón, también en los alrededores del Juzgado. “Los desniveles son muy pronunciados y las aceras son estrechas y están levantadas en algunas zonas”, lo que le dificulta enormemente subir con su “chimpín”, como ella le llama, si no tiene otra ayuda. “Las instituciones deberían preocuparse un poco más por estas cosas”, demanda.

Esas malas condiciones de la calzada y los bordillos de acceso a su vivienda la invitan a dejar el Colibrí –como también le llama a su vehículo, en alusión al modelo– fuera de casa, sobre la acera de donde le desapareció el fin de semana y donde ayer volvió a aparcarlo tras recogerlo en la Jefatura policial. “He viajado con él muchas veces, incluso a Francia o Marruecos, y nunca me lo robaron ni tuve problemas; por eso me extrañaba mucho que lo robaran en Cangas, y en realidad no fue así”, se alegra Aurora Murias, que agradece a los vecinos “que estén pendientes de estas cosas” y avisaran a la Policía Local, que lo retiró y los custodió hasta que apareció su dueña. Pide que, al igual que el periódico sirvió para divulgar el caso y que ella recupere su chimpín, haga también de trampolín para trasladar las demandas sociales a las administraciones públicas y, en particular, para “dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad”.