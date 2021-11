El patrón que chocó contra una batea en Aldán: "Me golpeé toda la cara contra los mandos del puente"

El patrón, que permanece ingresado en el hospital Povisa de Vigo, a la espera de que le realicen un Tac facial para comprobar la envergadura de la rotura, asegura que estaban navegando cuando en un segundo fue a decirle al marinero algo relacionado con el aparejo, y ya se produjo el impacto contra la batea. Asegura que estaba en el puente, que no llegó a caer, pero se dio con la cara en todo el cuadro de botones del mando. No perdió la consciencia, pero sangraba mucho por un ojo y estaba aturdido, por lo que no podía maniobrar con la responsabilidad que requiere una embarcación y temía que con el dolor se pudiera marear. De ahí que decidió dar la alerta de lo sucedido por radio y pedir auxilio a alguna embarcación próxima.

Hasta el lugar se acercó la embarcación “Diego”. El patrón mayor de Aldán, Juan Manuel Gregorio, que estuvo al tanto en todo momento de lo sucedido, asegura que el patrón del “Diego” embarcó en el “Novo Ray” y rápidamente puso rumbo hacia el muelle de Aldán, en donde ya esperaba una ambulancia movilizada por la Axencia de Emerxencias del 112 que recibió la alerta desde la propia embarcación siniestrada solicitando la ambulancia. Todo el golpe del impacto se lo llevó el patrón ya que la embarcación no sufrió daños, como ayer se congratulaba Serafín Golobardas, preocupado también del barco.

Señales en las bateas

Cuando el 112 recibió la alerta, sus gestores pusieron los hechos en conocimiento del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, del personal del Servicio de Guardacostas de Galicia y de Salvamento Marítimo. Así mismo, informaron de la situación a la Guarda Civil.

La falta de señalización lumínica de los polígonos de bateas pudo influir también en este accidente. El sector reconoce que os polígonos están peligrosos, que de noche navegas casi de memoria y que en estos momentos, como señala el patrón mayor de Aldán, muchas de las bateas están cargadas de mejillón y solo sobresalen unos centímetros del mar, cuando lo normal es que estén a un metro o más de un metro.

Serafín Golobardas reconoce que es una vergüenza la falta de iluminación de los polígonos mejilloneros.

Parece ser que la Autoridad Portuaria de Marín había anunciado un plan de señalización de las bateas, como realizó la Autoridad Portuaria de Vigo en la ría viguesa para evitar colisiones con los barcos también del transporte marítimo de pasajeros, pero se sigue a la espera, tal y como señalan en la Cofradía de Aldán.