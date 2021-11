Con cuatro representantes entre los 14 finalistas, el colegio Compañía de María de Cangas se alzó con el premio en el IV Certame comarcal de regueifas o poesía improvisada para alumnos de 2º de ESO de O Morrazo, que se celebró esta mañana en el Auditorio de Cangas con la participción de nueve centros educativos y que se retomaba tras dos años interrumpido por la pandemia del COVID-19. El centro ganador se llevó el roscón que se otorga como premio.

Aunque el colegio Compañía de María ganó el certamen, el jurado, compuesto por Daniel Costas, Sara Malvido y Nébeda Piñeiro, seleccionó a cuatro personas ganadoras: Noa Caride (CPR Eduardo Pondl), Pedro Juncal (IES A Paralaia), Héctor Pastoriza (IES Monte Carrasco) y Andrea Guimeráns (CPR Sagrada Familia de Aldán).

El certamen estuvo conducido por los regueifeiros Luís O Caruncho y Pinto d´Herbón, contando con la presencia institucional de los ediles Aldán Santamarina (Moaña) y Adrián Pena (Cangas).

Algunas de las coplas más ocurrentes aludieron al cambio de hora (Outra vez cambio de hora/isto non me gusta nada/O único que ten de bo/É quedarme máis na cama), el volcán de La Palma (Lava do volcán da Palma/ Alí hai moita destrución/Algo peor que o calor/É que non hai salvación) o sobre la vida en la naturaleza (Hai quen lle gusta a cidade/ É mellor a natureza/ Que mal gusto ten a xente/Isto é unha beleza).