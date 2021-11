Con la pandemia del COVID-19, la Asociación de vecinos Asbel de Beluso en la que colabora la Asociación de Sanamedio, se dio cuenta de que había muchas necesidades económicas y ambos colectivos decidieron volver a colaborar poniendo en marcha una labor social y de voluntariado que se estrenó este sábado pasado con una recogida de alimentos. Asbel quiere ser puente de ayuda con esas familias que lo pasan mal y no saben a dónde dirigirse o no se atreven. La recogida se realizó en la Casa do Pobo de Beluso con una solidaridad que agradecen desde Asbel. Recogieron 30 litros de aceite, 10 kilos de arroz, mucha pasta y productos de limpieza y de higiene personal, además de donaciones de las propias huertas,como mandarinas o nueces. Los alimentos ya se repartieron entre familias de la parroquia, el comedor social de Cangas y Cáritas Bueu.