Thor y Garfield, una pareja de hecho

La Mareona llega a Aldán

En este caso no me refiero a una súper marea que amenace con engullir a la parroquia canguesa ni tampoco a un mareo colectivo con riesgo de vomitona. La cosa va por la afición del Spórting de Gijón, conocida como La Mareona. Algun miembro destacado y muy fiel debe andar por tierras de Aldán porque en las últimas fechas aparecieron pintadas en varios muros con el lema “Puxa Spórting”, algo así como nuestro “Forza Celta”. Sabemos que en O Morrazo hay un fidelísimo seguidor del equipo gijonés, pero también sabemos que él no es el responsabe de esos grafitis. Siempre se ha caracterizado por un innegable carácter cívico y contrario a este tipo de actos. Dicho todo esto, ojalá que pronto volvamos a ver en Primera un Celta-Spórting.