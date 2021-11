A memoria de Celso Parada, un dos grandes actores da historia do teatro galego e tristemente falecido no ano 2019, estará presente para sempre na súa vila. Esta mañá a Agrupación cultural Nós, representantes do Concello e membros da familia de "Sito" descubriron unha placa no Centro Cultural Daniel Castelao de Quintela para que o seu auditorio pase a chamarse Sala Celso Parada. Foi alí onde tantas veces ensaiou o actor e onde estreou "Misterio Cómico", unha obra capital no teatro do país.

O nomeamento desta sala foi un dos actos da mañá, xunto coa presentación do caderno de Xosé Carlos Villaverde titulado "Sempre en escena". Pola tarde seguirán os actos co gallo do 30 aniversario do estreno de "Misterio Cómico", proxectando, ás 19.30, a gravación desta primeira representación.

Villaverde fixo fincapé na "vinculación cultural e ideolóxica" entre Parada e Daniel Castelao, así como nos vencellos sentimentais coa sala que despois, Manuel Pérez Rúa como voceiro da familia describiría como "unha sala chea de humildade e dignidade" facendo un paralelismo coa biografía do actor. No acto interviu a alcaldesa, Leticia Santos, e familiares de Sito como o seu irmán, Xosé Antón, que percorreu anécdotas da infancia e lembrou como "Precisabamos de nenos para una obra de teatro nas Veladas de San Martiño. Sorprendeunos a todos como Sito tiña un grande dominio do escenario. Soubemos entón que ese sería o seu futuro. Un futuro que lle permitiu levar o nome de Moaña por todo o mundo". A súa viúva, Isabel Ávila, visiblemente emocionada, describiu ao actor como "un home que se recoñecía no seu pobo e o seu pobo se recoñecía nel", para dar lectura despois a un poema de Parada sobre a súa infancia en Moaña. "Sempre foi Sito do Casal", apuntou a súa muller.

A xornada en memoria desta figura clave do teatro galego, que aínda segue en marcha, contou con reflexións como a de Villaverde, sinalando que "hoxe Moaña, Cangas e Galicia debemos sentirnos orgullosos de compartir e celebrar o legado de Celso Parada".