Avante! ve a Portas incapaz de gestionar el Concello y de cumplir sus compromisos de gobierno

En agosto de 2019,y como condición para avalar la investidura de Xosé Manuel Pazos a la Alcaldía, los representantes de Avante firmaban un listado de actuaciones que el nuevo Gobierno se comprometía a ejecutar en los siguientes cuatro años. Con el tiempo, han ido comprobando que los mandatarios municipales “no tenían la intención de cumplirlos” y que, tras coger el relevo, Victoria Portas “continuó con ciertas dinámicas perversas”, como “mentiras, improvisación y chantajes”, e incorporó otras “de cosecha propia, como victimismo, falta de diálogo, intentos de manipulación de colectivos y una incapacidad manifiesta para la gestión”, en palabras de la Candidatura Veciñal, que se hace eco de los “escándalos, arbitrariedad, sospechas de actuaciones irregulares y las luchas entre bandos en su gobierno” y considera igual de grave “la calamitosa gestión interna”. Las advertencias de trabajadores, colectivos e incluso del interventor municipal sobre el oscurantismo, la falta de justificación en las decisiones y el continuo levantamiento de reparos “son muestra evidente” de ello, resumen.

A esos defectos, desde Avante añaden la “falta de interés” en el cumplimiento de los plazos y procesos municipales que lleva a poner en riesgo proyectos importantes para el vecindario, “ocultando información al resto de grupos políticos, sin diálogo previo y presentando a aprobación los proyectos en tiempo de descuento”, entre ellos los del alumbrado público con led, saneamiento y transporte interurbano.

También consideran evidente en Avante que no existe intención de trabajar en un presupuesto municipal consensuado. “Publicamente dicen que se está negociando, pero la realidad es bien diferente: Cuando se pregunta por el estado de ejecución do anterior, callan; cuando se piden explicaciones de los gastos realizados, no responden. Están cómodos en la interinidad”, reprochan, y añaden que el presupuesto “es puro trámite, ya que el gasto municipal se paga por decreto sin procedimiento ni transparencia”. “La previsión presupuestaria no se cumple y modifican las partidas sin planificación, conforme interese en el momento”, abundan.

Error tras error

Algunas de las decisiones adoptadas desde la Alcaldía en los últimos días vuelven a evidenciar esos errores, señala el grupo municipal que integran Ánxela Vizoso, Tomás Hermelo y Laura Verde: “Propusieron, de prisa y en horario laboral, una segunda junta de portavoces para intentar incorporar temas nuevos a dos días del debate”, y las sesiones se caracterizan por la falta de planificación, de orden del día e incluso de acta. “Reuniones atropelladas en las que verter y mezclar todo tipo de asuntos y consideraciones personales. Cuantos más mejor, para luego presumir de transparencia, pero siempre omitiendo información relevante, de la que nos enteramos a su conveniencia o por otras fuentes”, reprochan.

Ponen como ejemplos la incorporación, por urgencia, del convenio con la Xunta sobre el transporte interurbano que ya había firmado la alcaldesa, “para evitar el debate”, o que se intentó “colar” como urgente una moción de A Voz da Sanidade, “que ni compartieron con los demás grupos”. “Saben que están en minoría, y obligados a buscar apoyos para sacar adelante propuestas importantes, pero no lo hacen. Improvisan y presionan con las consecuencias de un voto en contra y, si no salen, acusan a la oposición de no apoyar el trabajo que ellos hacen”, refieren desde Avante.

Concluyen los representantes de Avante que, “para salvar la cara ante la ciudadanía”, el Ejecutivo que preside Victoria Portas recurre a “comunicados efectistas y victimizándose ante representantes de los colectivos sociales”, para tapar su falta de gestión, una capacidad que “tienen muy limitada”. “Ya lo dijimos en su investidura: Este no es un gobierno apropiado para solucionar los muchos problemas de Cangas”, remachan los portavoces de Avante!-Candidatura Veciñal.