“Amosamos o feito de ser profundamente galegos con naturalidade, humor e retranca”

O polifacético artista cangués Nelson Quinteiro ten esta fin de semana unha dobre cita no Auditorio de Cangas con espectáculos ben diferentes e ambos con entrada libre. Hoxe estará ás 18.00 horas con “Barullo!”, unha montaxe destinada ao público infantil e na que se mesturan a música tradicional e o clown. E mañá, ás 20.00 horas, será o momento para un colorido e vitalista cabaré tradicional, “Fala-me. Galicia Trad Cabaré”.

–Como senta voltar a casa con estes dous espectáculos que presenta hoxe e mañá no Auditorio de Cangas?

–Voltar a Cangas sempre senta xenial e temos moitísima ilusión con esta cita. Ademais con múltiple ledicia. Primeiro porque os dous espectáculos que se representan dan conta dun longo proceso de traballo, creativo e artístico que apetece amosar na casa. Segundo porque dentro da compañía temos varios bailaríns de Cangas, como Laura Casas, María Cordeiro ou Yohel Santos, que despois de tantas funcións por Galicia adiante tiñan moitísimas ganas de actuar para as súas familias e amizades. E terceiro, polo magnífico elenco que convocamos, entre eles o meu querido Iván Villar, que vén de recibir o Premio Max 2021 como mellor intérprete masculino de danza.

–No primeiro deles, “Barullo”, encarna ao Señor Patajullo e está dirixido ao público infantil. Quen é este señor Patajullo e que se propón?

–Pois algo tan revolucionario como unha mestura entre un gaiteiro e un clown. O Señor Patajullo é un paiaso con todas as letras e en todo o que de marabilloso ten o propio termo. Como mira cos ollos dun neno, pois sorpréndelle todo: os materiais dos instrumentos, os ritmos, as formas, texturas, os tamaños, os tipos... E o seu descubrimento resulta xenial visto dende os ollos dun neno ou dunha nena, que percorren o mesmo camiño e aprenden moito sobre a nosa música tradicional.

–O segundo é completamente distinto, “Galician Trad Cabaré”, no que propón un cabaré tradicional galego. Como é esta adaptación do cabaré á tradición galega?

–Resulta delicioso, libre, pracenteiro e moi cinematográfico. O cabaré aporta sensualidade, fetichismo, humor, estética, actitude, provocación. E a tradición aporta un imaxinario riquísimo en canto a música e ritmo, roupas, estéticas, temáticas. Aquí entran o parrafeo, a regueifa, o canto de taberna, o conxuro, a danza e contradanza, o entroido e as máscaras ancestrais, a muiñeira... Até inventamos un instrumento musical co que abrimos o espectáculo! Ou acuñamos un momento glorioso de “Zarzuela Galega” coa espectacular Iria Pinheiro no papel de “Pepita de Cerponzóns”. Por outra banda, é unha montaxe moi personal. A verdade é que “Fala-me” é unha explosión de texturas e conceptos que tería sido imposible sen a miña propia bagaxe e traxectoria. E cun equipo do que botar peito.

–Aínda que distintos na forma, entendo que os dous espectáculos teñen un fío común:a defensa da lingua e a cultura.

–Sempre! Mais dun xeito pouco convencional. O feito de ser “profundamente” galegos/as amósase naturalmente, con humor, moita retranca e desde unha perspectiva diferente, mesmo rachadora. Especialmente en “Fala-Me”, que aborda o fondo lingüístico por riba da forma. Invita a empoderarnos sobre a nosa lingua e cultura co mesmo pracer e orgullo que lle metemos o dente a unha tira de churrasco, a un lacón con grelos, a un queixo de tetilla ou a un polbo á feira. O importante da língua é falala!

–Como está resultando a acollida destes novos espectáculos, estrados este mesmo verán?

–Está sendo espectacular, o cal é moito de agradecer. Nos dous espectáculos fixemos un esforzo importante en deseño, imaxe, vestiario, aspecto audiovisual, marketing... Todo sen axudas nen subvencións. E sen embargo o resultado está aí e comeza a dar ricos froitos. O mellor é a resposta do público, que desfruta moitísimo das propostas, participa, emociónase e divírtese.

–Como sobrelevaron o longo tempo lonxe dos escenarios por mor da pandemia?

–Para nós, esta etapa significou paradoxicamente, un estourido creativo e de traballo. Dende xuño de 2020 temos ofrecido máis dun cento de funcións en todos os formatos imaxinables. Concertos, pasarrúas, propostas de Nadal... A nosa versatilidade e ampla tipoloxía de espectáculos fixo que moitos pensaran en nós de cara a dinamizar todo tipo de propostas. Tivemos moita sorte. E é de agradecer moitísimo o grande esforzo das administracións, sobre todo das locais, por imaxinar formatos, aforos e medidas de seguridade adaptadas a esta complexa situación. Dende o meu balcón, un aplauso para eles/as.