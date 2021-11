El portavoz del PSOE, sorprendido con el giro del gobierno en el vial de A Madalena-Aldán

Sorpresa. Es la palabra que utiliza el portavoz del grupo municipal del PSOE en la oposición de Cangas, Eugenio González, ante el “giro” del gobierno local (ACE) respecto a la mejora de movilidad del vial de A Madalena-Aldán (EP-1002), cuyo borrador o planta, remitido por la Diputación de Pontevedra al Concello, fue presentado por la alcaldesa, Victoria Portas; y el edil de Facenda, Mariano Abalo, a las cuatro asociaciones de vecinos afectadas y portavoces municipales. Señala Eugenio González que “cuando menos es sorprendente que una actuación que ya estaba acordada por la alcaldesa con la Diputación pueda ser objeto ahora de polémica, como parece en el encuentro celebrado el lunes con colectivos vecinales y políticos, en el que tanto Victoria Portas como Mariano Abalo manifestaron su disconformidad con la futura actuación de movilidad sostenible”.

Lo cierto es que Abalo señaló respecto a la reunión que se había dejado constancia de que tanto los partidos políticos presentes como los vecinos no apoyaban lo propuesto, ya que no abarcaba la totalidad del viario, como era el compromiso y se había demandado.

El portavoz socialista recuerda que la alcaldesa se reunió en dos ocasiones en agosto y septiembre con los responsables de Infraestructuras de la Diputación, con los que acordó empezar a preparar la actuación, según el modelo de movilidad amable y segura de la institución provincial. Por eso que el exedil de gobierno manifiesta su sorpresa “porque sabemos que la alcaldesa estuvo de acuerdo con las características de la propuesta e, incluso, realizó aportaciones para el final del recorrido. Su postura de ahora es, cuando menos, sorprendente”.

También señala que lo único que se presentó en el encuentro vecinal fue la planta que le enviaron de Pontevedra a solicitud de la alcaldesa, el plano para que el Concello sepa cuáles son los terrenos afectados que tienen que poner a disposición del organismo provincial y pueda así poner en marcha los procedimientos que hagan falta y empezar a trabajar. Explica que una vez que el equipo de gobierno local consiga los terrenos, será el momento de presentar el proyecto, avalado por el Concello, y firmar el convenio: “Es así como se actúa siempre desde la Diputación”, matiza el concejal.

Anterior proyecto

Con respecto a lo que se está diciendo de que había otro proyecto que contemplaba la mejora en todo el vial, dice que no es cierto. Confirma que desde que el gobierno de la Diputación puso en marcha el nuevo modelo de movilidad sostenible que acabó con el anterior del PP, que era “muy deficitario y basado en promover la prioridad de los vehículos con aceras estrechas y una total ausencia de calidad urbana, no hubo proyecto alguno”. Explica que lo que había fue un acuerdo con el anterior alcalde, de actuar en la zona poblada para garantizar que los peatones tuvieran prioridad adaptando el proyecto a la situación de las edificaciones existentes. En este sentido, añade que la redacción del proyecto está en marcha, pero no cerrado “como bien sabe la alcaldesa” y que lo que se mostró a los vecinos fue la planta. Por eso lamenta “malentendidos, muchas veces alentados por la derecha, a la que le gusta el modelo de aceras de un metro y de una movilidad pensada exclusivamente en los vehículos. Pide al gobierno local que no se deje enredar y se ponga a trabajar para conseguir la cesión de los terrenos “que es el primer paso”. Por último, recuerda que esta actuación, que supone más de un millón de euros, ya fue pactada con el anterior alcalde, Xosé Manuel Pazos, y refrendada en las reuniones de la alcaldesa en septiembre.