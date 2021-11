El Náutico expone a los usuarios del puerto la delicada situación económica

La junta directiva del Real Club Náutico Rodeira de Cangas convocó para el sábado, a las 18.00 horas, en el salón de plenos, una asamblea informativa en la que se ofrecerá datos de la delicada situación económica que vive el club y la necesidad de emprender medidas urgentes para salvarlo. En la actualidad el club no es viable tal y como está concebido. Solo la actividad deportiva se salva por sí misma, pero las cuotas a Portos de Galicia están suponiendo un pesado lastre para un club que es referencia en Cangas. Hoy se teme por su futuro. Las cuentas no salen y la situación no cambia. Con Puertos del Estado a una milla donde se cobra la mitad que en Cangas, así es difícil sobrevivir, a pesar de los esfuerzos. Ahora se quiere involucrar a los políticos, no solo a los locales, para que aporten su grano de arena para salvar la economía del Real Club Náutico Rodeira.