A cultura sorrí a Bernardino Graña

O autor do libro de poemas “Profecía do mar” e novo Premio da Cultura Galega 2021, Bernardino Graña, vive desde fai tres anos na residencia de maiores Stella Maris de Panxón, en Nigrán. Está xunto ó mar, pero lonxe de Cangas, do seu municipio, cuxas novas recibe dos seus amigos da cultura galega e tamén do seu fiel coidador, Luis Cherre, que adoita acudir ó centro Stella Maris para conversar cunha persoa á que está unida máis aló da relación laboral que os unía ao principio.