El BNG busca implicar al Parlamento para que el Sergas devuelva las urgencias a Moaña

Los diputados del BNG Paulo Ríos y Montse Prado presentan ante el Parlamento gallego una Proposición non de Lei y una batería de preguntas con el objetivo de implicar al resto de grupos y demandar a la Consellería de Sanidade la “restitución inmediata del servicio de urgencias en la Casa do Mar de Moaña”, así como la restitución de la atención médica presencial con los mismos niveles que antes de la pandemia y, por último, el refuerzo del personal de atención primaria para reducir las largas listas de espera. Los nacionalistas toman este camino después de que la Mesa da Sanidade de Moaña acordase este martes dar un ultimátum al Sergas, anunciando movilizaciones semanales si en diciembre no recuperan las urgencias.

El Punto de Atención Continuada (PAC) de Moaña está centralizado en Cangas desde abril de 2020, porque la falta de espacio en la Casa do Mar impedía establecer circuitos diferenciados entre pacientes con sospecha de estar contagiados de COVID-19 y el resto de usuarios. En la práctica, esto supone que los fines de semana y festivos los moañeses no cuentan con ningún sanitario operativo en el territorio municipal.

Temiendo que este cambio se convierta en algo permanente y recordando que Galicia ya dejó atrás el estado de emergencia por la pandemia, todos los grupos políticos del pleno de la corporación exigieron la devolución de las urgencias el pasado jueves. La Mesa da Sanidade otorgó después el plazo de diciembre y solicitó una reunión con el conselleiro y el gerente del área de Vigo.

Además, ayer mismo esta mesa inició una campaña de recogida de firmas que llegará a distintos locales sociales y establecimientos de hostelería o comercios de la villa. La alcaldesa, Leticia Santos, rubricó ayer la primera firma con esta demanda, de forma simbólica desde su despacho.

Además, el Concello pondrá un autobús a disposición de los que quieran participar en la manifestación de SOS Sanidade Pública convocada para el 14 de noviembre en Santiago.