Comuneros de Meira proyectan excavar el castro de As Cidades y completar una gran área histórica

La intención de los comuneros es negociar con los 14 propietarios particulares, que tienen la mayor parte de la superficie que tapa el castro. El resto del terreno ya es comunal. Aunque nunca se excavó, el espacio que ocupa el muro perimetral está determinado y la extensión del castro podría ser de más de 4 hectáreas. Cualquier recorrido por este monte deja clara la presencia de una gran cantidad de piedras que asoman bajo los árboles e incluso bajo el camino de tierra habilitado para el paso.

El proyecto en el que trabajan los comuneros beneficiaría a los actuales propietarios, pues esta entidad se encargaría de obtener los permisos ante Patrimonio para acometer las talas de eucaliptos y pinos de la zona “y los dueños se quedarían con el dinero de la venta de la madera, además de colaborar en añadir valor a la zona. Los terrenos nunca dejarían de ser de su propiedad”, apunta el presidente de los comuneros de Meira, Javier Fernández.

Los comuneros ya sondearon al Concello para que, una vez logradas las cesiones, gestione la captación de fondos europeos o procedentes de la Diputación, para la defensa del Patrimonio, que puedan servir para financiar los trabajos. “El entorno quedaría repoblado con frondosas, que alejarían cualquier peligro de incendio de los núcleos habitados de Couso y A Torre”, apunta el presidente.

El fácil acceso, con una salida cercana desde la Autovía do Morrazo, y la proximidad de tres elementos históricos de distintas épocas, tiene un gran potencial turístico “y para explicar las diferentes formas de pensar en el pasado que dieron lugar a ocupaciones distintas del territorio, lo que puede ser muy útil para los estudiantes”, apunta Benito Vilas, que fue el arqueólogo que se encargó de dirigir las excavaciones, investigaciones y reconstrucción parcial de la propia torre medieval.

El arqueólogo explica que “en estos momentos casi todo está por conocer en este castro. Sabemos que por lo menos estuvo poblado durante la romanización, entre el I a.C y el I d.C., y eso porque hace unos años apareció un ara votiva romana. A partir de ahí, sería necesaria una excavación para saber si el poblado estuvo ocupado desde mucho antes o mucho después en el tiempo”, de ahí que la excavación permita poner en orden aspectos importantes sobre los orígenes de Meira. El ara en cuestión apareció de forma casual durante una caminata a finales de los años 90.

Los comuneros explican que vecinos de la parroquia también encontraron, hace años, algún molino de mano procedente de este yacimiento, aunque los expertos señalan que estos elementos no permiten determinar las fechas concretas de ocupación de este poblado.

Aunque se ubica cerca de la Autovía do Morrazo, el castro de As Cidades no se vio afectado por las obras, de ahí que la Consellería de Infraestruturas no financiase su excavación y estudio, como sí ocurrió con el castro de Montealegre de Domaio. Si se consigue sacarlo a la luz y hacerlo visitable, sería el segundo poblado castreño de Moaña con estas características.

El de Domaio, por su parte, sigue pendiente de que la Xunta remita al Concello un acuerdo para su mantenimiento, una vez finalizados los trabajos sobre el terreno.