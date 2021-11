Bernardino Graña regresa aos colexios

A iniciativa cristalizou dous anos atrás cun documental que se fixo posible coas aportacións da Xunta de Galicia e dos concellos de Cangas, Moaña e Nigrán. Leira fai fincapé na “sensibilidade” do exrexedor Xosé Manuel Pazos para darlle pulo e as aportacións doutros autores, como Héitor Mera, para enriquecer este empeño de “poñer a Bernardino Graña no lugar de apreciación popular que lle corresponde”, achegando á xente a súa obra, que aínda agora segue creando desde unha residencia de Nigrán, donde hai pouco máis de un mes cumpriu 89 anos, en compañía de persoas próximas.

Os 14 paneis percorren desde a infancia do autor, ilustrada con fotografías, ata as primeiras lecturas e a súa etapa como docente, e están enriquecidos con declaracións de distintas personalidades da cultura galega, que lembran a paixón de Bernardino Graña pola literatura e polo mar. Poesía, teatro ou narrativa destacan nunha produción fecunda que se repasa nestes paneis, como tamén no audiovisual. Completado o periplo por Moaña, Nigrán e Cangas, as próximas paradas están previstas no museo etnolóxico de Ribadavia e nos institutos moañeses, como parte dun calendario aínda sen pechar.