La pandemia dio este año un respiro y permitió visitar a los muertos. Alguno había caído por la enfermedad que cambió el mundo y que nos mantiene en alerta. Pero esta vez había alboroto en los cementerios. No había restricciones y ya desde la semana anterior se realizaban continuos viajes al camposanto para limpiar y decorar las sepulturas y los nichos. Es tradición que no se pierde a pesar del agnosticismo cada vez más pudiente de la sociedad. Ayer fue día de Santos, día en el que se llevan las flores para recordar a los que ya no están. Y hoy es día de Difuntos, en este empeño de recordarnos que morimos.

La lluvia dio un respiro y permitió acudir a la gente a los cementerios sin tener que hacer uso de ropa de aguas. Así que la alfuencia a los camposantos fue en oleada. Pero así como en Cangas, en otras ocasiones, se dispone de un plan de tráfico especial para evitar embotellamientos en los aledaños de los cementerios, esta vez no lo hubo. Cierto que hubo presencia policial suficiente para permitir que el tráfico fluyera y evitar aparcamientos peligrosos. Las ampliaciones de cementerios en Cangas son sinónimo de conflictos. Aún está por ver como se soluciona el de Coiro, que no hace mucho parecía asunto resuelto con la iniciativa de expropiar la finca que ocupa la parte ilegal de la ampliación. Pero ahí quedó. Sí se pudo legalizar el de Darbo, por fin, después de 30años, con un acuerdo en el que 1.708 nichos pasaron a ser concesiones de 99 años prorrogables por otros tantos.

Con misa en Moaña

En Moaña esta nueva normalidad por la bajada de la pandemia, permitió recuperar la misa de Difuntos en el cementerio municipal de Trigás. Cientos de personas acudieron a los oficios religiosos, a las cinco de la tarde, que dirigió el párroco de Moaña; y desde el Concello se volvió a coordinar un plan de tráfico para regular el acceso en vehículo.

Atrás quedaron estos dos últimos años de pandemia del COVID, de cuando los camposantos estuvieron cerrados y cuando en el Día de Todos los Santos y de Difuntos había que pedir el beneplácito de los miembros de Protección Civil, apostados en las entradas para regular el paso, con el fin de que no hubiera aglomeraciones; y verificar el uso de la mascarilla. Este elemento de protección sigue siendo obligado, como ayer se vio en la misa de Difuntos en Trigás. La pandemia ha bajado, pero los brotes de nuevas variantes no dejan bajar la guardia.

Según la Policía Local, la jornada se desarrolló sin incidentes y con tráfico bastante fluido.

Sin aglomeraciones en Bueu

En Bueu el tráfico hacia los cementerios del municipio fue bastante fluido y no se registraron los importantes picos de afluencia de personas de antes de la pandemia. De hecho el refuerzo en las patrullas de mañana y tarde de la Policía Local –trabajó un agente más en cada turno– tuvo un carácter fundamentalmente preventivo. Se controlaron los accesos pero sin que en ningún momento se produjesen aglomeraciones.

El haber coincidido el Día de Todos los Santos con un fin de semana repartió las visitas entre los tres días, y los agentes apuntaban que la cifra de personas que acudió a los camposantos había sido similar el domingo y ayer. También ayudó que el largo periodo vacacional hizo que algunas personas optasen por pasar unos días fuera del municipio.

Con todo, y aunque la afluencia a los cementerios se incrementó con respecto al año pasado, parecen quedar muy lejos las estampas de hace más de una década, cuando se hacía necesario regular el tráfico de acceso a los camposantos e incluso se fletaba un autobús por la tarde para trasladar a las personas desde el centro de la villa al cementerio municipal de Bueu.

En el banco “trans” de Moaña se recordó a quienes “sufriron a morte por ser diferentes”

El recuerdo a los fallecidos también estuvo ayer, en el Día de Todos los Santos, en el banco “trans” de Moaña, en la Praza do Concello, en donde miembros de la futura asociación Lgtbi “A Cova da Lontra-Moaña diversa” , que integra a personas lesbianas, geys, bisexuales, trans e intersexuales, leyeron un manifiesto y se recitó un poema de Federico García Lorca, traducido al gallego por el vecino de Meira y precursor del movimiento trans en Moaña, José Carlos Soto. Le recordó como “represaliado al que su verdugo dijo: “Le metimos dos tiros en el culo, por maricón”. Soto eligió el poema de Lorca “Danza de la luna en Santiago”, que recitó en gallego: “...¡É a lúa! ¡É a lúa! na Quintana dos mortos! Déixame morrer no leito soñando con froles dóuro. Nai: a lúa está bailando na Quintana dos mortos!...”

El portavoz del colectivo “A Cova da Lontra-Moaña diversa”, Ángel Pereira, recordó especialmente a las “persoas anónimas que durante a vixencia da lei de vagos e maleantes, sufriron a violencia e incluso a morte por ser diferentes, por amar diferente”. Igualmente recordó a los que con valentía alzaron la voz en la política, en los medios de comunicación, en las asociaciones y a los seres queridos que abrieron sus brazos en los momentos en los que la sociedad les rechazaba como colectivo Lgtbi; también a los que fueron abandonados y sufrieron la soledad y tuvo un hueco en la memoria para Samuel, el joven asesinado en A Coruña por la violencia homófoba. Aludió a las personas trans que son asesinadas, a las que tuvieron que vivir en el peligroso mundo de la prostitución por falta de accesibilidad a un trabajo por el hecho de ser trans. Pidió no permitir, por respeto a la memoria de todas estas personas, no dar un paso atrás en los derechos del colectivo. En el acto participó la concejala Coral Ríos. Hay que reordar que en 2017, José Carlos Soto se había dirigida ella en el Concello con una bandera multicolor de la diversidad para colgar en fachada y desde entonces, colaboran en actividades a favor de este colectivo, como la Festa da Diversidade o la colocación de estos bancos. El de la Prarza do Concello, inaugurado en junio de 2019, es el segundo que se coloca en Moaña.

Sin casos de COVID en la última semana en Bueu y con menos de 9 en Cangas y en Moaña

Aunque los casos positivos de COVID-19 han bajado y se vive casi en normalidad, todavía asoman brotes que aconsejan no bajar la guardia. Ayer, con motivo de lsa visitas a los cementerios, los Concellos alertaban de la necesidad del uso de mascarilla y del gel hidroalcohólico en las manos. basta recordar la gran ola que sufrió Galicia en noviembre, cuando cangas tuvo que cerrarse debido a los contagios. Bueu es el municipio que mejores datos de contagios registra ahora. Según el mapa de coronavirus del Sergas, ayer no tenía ningún contagio en los últimos 7 días y figuraba en la horquilla más baja de 0-9 en el acumulado de 14 días. En esa misma horquilla se mueven los municipios de Cangas y de Moaña, aunque en el mapa siguen figurando con casos en los últimos 7 días, aunque menos de nueve.