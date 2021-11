La fotografía fue realizada la mañana de ayer. Parece que el arcoiris forma un cúpula que envuelve esta parte de la ría de Pontevedra. Se asemeja a una cúpula del futuro, que protege a la ría del coronavirus y de otras formas extrañas, como la celulosa. Ahí está la playa de Loureiro, en Bueu, ayer sin turistas y con olor a castañas asadas y a arguardiente de hierbas, que se venden en el mercado de extraperlo que hay fuera de la cúpula.

Un chorreo necesario y un concejal a la carrera

Y Pepe Solla tuvo su homenaje en Bueu apenas un par de meses después de su fallecimiento. El emotivo acto tuvo, no obstante, un borrón, el de la falta de limpieza en la macroescultura “Inés-Palmira”, donde se realizó la ofrenda floral. No hubiese estado de más –y de hecho fue un comentario común entre los presentes– el haberle dado un buen chorreo para que luciese para un día tan especial. La otra imagen de la jornada fue la del edil Xosé Leal, multiplicándose y a la carrera para ser el encargado de las proyecciones pero también el maestro de ceremonias en el Centro Social do Mar. O lo que es lo mismo, en misa y repicando.

El extrao lapsus de Francisco Soliño

Lo habíamos olvidado. Pero hay que comentarlo. El concejal del PP de Cangas Francisco Soliño tuvo un lapsus en el último pleno que hizo sonreir a los asistentes. Llamó a Ánxela Vizoso (Avante!), Ánxela Bugallo. Y tardó en darse cuenta. Pero lo más extraño es que le viniera el nombre de la exconselleira del BNG a la cabeza. Cuando él aún no estaba metido tanto en política como ahora.