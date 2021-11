Unas sacerdotisas vudús, de película en Moaña.

Quien estos días entra en el Cinema Kiosco de Moaña se encontrará en otro mundo, gracias al fenomenal disfraz de halloween de sus responsables, que este año han optado por vestirse de sacerdotisas vudús y ,además, dan la bendición a todo aquel entra. Desde que abrieron el establecimiento hace 17 años, sus disfraces y cómo ambientan la tienda siempre han sido muy sonados. ¡Qué nunca acabe esta creatividad y pasión!

Fiestas de halloween, samaín y descreídos

Con la fiesta de halloween, el Samaín y las que organizan los descreídos de estas tradiciones el ocio de O Morrazo vivió un fin de semana feliz, aunque mojado. Hasta en Cangas estuvo a punto de aparecer la mítica chica de la curva en esa zona de A Regueira, donde tantos accidentes se producen. Los descreídos organizaron fiestas tan terroríficas o más que los de la de esos que piden susto o trato. Parece que hay no hay miedo al coronavirus, que lo de la pandemia fue una pesadilla que ya pasó.

Esas primarias socialistas

Los socialistas de Cangas y Moaña no se ponen de acuerdo nunca en las elecciones internas del partido. En Cangas ganó Valentín Formoso de forma holgada. Consiguió un 72% de los votos. En Moaña venció Gonzalo Caballero, con el mismo porcentaje. No aparecen el número de votantes en ninguno de los dos municipios. No sorprende la victoria de Caballero en Moaña, donde la edil Marta Freire pertenecía a su ejecutiva. Los socialistas de Cangas siempre las quieren. Son más atrevidos e inconformistas. A ver si ahora tienen suerte en el reparto.