El PP recuerda a Abalo que la sentencia de TSXG de Promalar prevalece sobre la del juzgado de Pontevedra

El concejal popular Pío Millán, en primer lugar, recuerda que, de momento, las sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia prevalecen sobre las de primera instancia de lo contencioso de Pontevedra y que el alto tribunal gallego falló que no era exigible el pago de esos 2 millones de euros ya que está condicionado a la aprobación del PXOM.

Por otra parte, Pío Millán afirma que Mariano Abalo no puede dar lecciones porque es un profesional de tratos oscuros en restaurantes y de tramas. “Por que non fala de temas como a Oitava Illa ou do proxecto de Massó, que estaban enriba da sua mesa, sendo os autores do proxecto os mesmos que redactaron a modificación do Eroski. Deste temas seguro que non quere falar nada e desviar a atención coas súas temas”.

Pío Millán recuerda que Abalo fue miembro de un gobierno que en cuatro años provocó el mayor agujero económico del Concello, en concreto, más de 17 millones de euros. Por no pagar lo que gastaron desde 2007 a 2011, llegando a gastar un año 24 millones de euros cuando los ingresos era de 12 millones. Señala Millán que cuando el PP llegó al gobierno en 2011 no había ni para pagar las nóminas y se consiguió hablar con los jueces del contencioso de Pontevedra para explicarles que Cangas no podía hacer frente a los 17 millones de euros que exigía pagar el juzgado.

El concejal del PP destaca que la gran deuda del Concello de Cangas en los últimos 50 años fue generada por un gobierno en el que Mariano Abalo fue un miembro muy activo.