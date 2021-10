Sotelo amenaza a la alcaldesa de Cangas con los tribunales al no mostrar sus polémicas facturas

La fórmula elegida por la alcaldesa fue la de intentar acabar con la paciencia del PP en este debate. Nunca se ciñó a lo que se discutía y eso se lo reprochó también la portavoz de Avante!, Ánxela Vizoso, que pidió en que aras de la transparencia la alcaldesa presentara las facturas y diera explicaciones. Por un momento, la actitud de la regidora colmó la paciencia de José Enrique Sotelo, que no dudó en advertir a la alcaldesa que este asunto acabaría en los tribunales de justicia, “porque minte, minte, minte”. Sotelo llamó cáncer de Cangas a Mariano Abalo y dijo de él que tenía el síndrome de Diógenes, porque todo lo que le llega acaba en un cajón del que no sale. Lo acusó de ser el ventrílocuo del la alcaldesa y ahí fue cuando Victoria Portas quiso intervenir para decir que no, que esas no eran formas de debatir, que ella siempre guardó respeto a las demás formaciones. El PSOE demostró en este punto su ganas de volver. No apretó a la alcaldesa y se volvió contra Sotelo cuando éste dijo habló de los socialistas como ex socios, socios y en el futuro socios. Incluso su portavoz, Eugenio González se marchó por un momento.

El BNG sorprendió a todos con un discurso impropio. Le había dado la razón antes al PP en otras cuestiones, pero en esta no quiso. Y decidió que la moción del PP tenía como único sentido desgastar al gobierno, que formaba parte de un acoso y derribo contra la alcaldesa y que si no se miró el precio de las cuerdas y de las estacas famosas fue tal vez por las prisas con las que hubo que actuar. Era como si hubiese algo que hubiese sido pactado y que interpretó la edil Lourdes Rial, en otro intento del Bloque de sacar protagonismo a este conflicto, ya que su portavoz Mercedes Giráldez se quedó al margen. Y eso que el propio BNG mencionó en el debate de aprobación de la Conta Xeral del Concello de 2020 que había que mejorar los procedimientos administrativos de las facturas, que eran un escándalo. Así que BNG y PSOE se abstuvieron. Antes, Mariano Abalo tuvo tiempo para manifestar que se trataba de una campaña orquestada y que la alcaldesa tenía documentación suficiente para poner sobre la mesa. Pero no la puso. Ayer no la puso a pesar de que el PP se lo pidió de forma vehemente y Avante hizo un llamamiento a la transparencia, si era verdad que no tenía nada que ocultar. El PP sacó adelante su moción con los votos a favor de Avante!: 8 a favor y 10 abstenciones.

Una relación de media docena de pagos

La polémica por las facturas, que se arrastra desde el mes de septiembre, aluden a unos pagos realizados por decreto de la Alcaldía por promociones turísticas del municipio que desde el grupo popular insisten en que Victoria Portas debe justificar. En esa relación hecha pública por el PP figuran el pago a Comunicación Certa S.L. para la promoción de Cangas Vida Saudable (726 euros), Xornal de Galicia Norte A Coruña, publicidad en el periódico digital acoruñanarede.gal, con banner en página principal en el mes de junio por un importe de 907,50 euros; hay otra factura de 726 euros que se le pagan a Xornal Galicia Norte A Coruña, otra a Vigo RTV Local digital S.L. y una última a Kim Soluciones Globales S.L. Promociones e Xestións do Tecido Local mes de julio (1.752,08 euros). En esa bolsa de facturas que el PP pone en tela de juicio están los 16.335 euros en concepto de cierre perimetral de las dunas de Rodeira, en donde se había actuado para su explanación para un torneo de balonmano playa, por cuyas obras el concejal de Deportes y Urbanismo, Eugenio González, fue cesado en el gobierno y provocó la marcha de todo el grupo socialista.