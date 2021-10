“La situación económica del club náutico es dramática”

–El Real Club Náutico Rodeira celebra hoy su asamblea ordinaria y una extraordinaria. ¿Cuáles son sus objetivos?

–Es preceptiva la convocatoria de asamblea ordinaria anualmente para informar a los socios del estado actual del Club: estado económico, actividades, participación en competiciones, situación actual y propuestas de futuro son los principales asuntos que se tratarán.

–¿Cómo valoraría cada uno de estos aspectos?

–En cuanto a actividades deportivas han sido más de 800 los niños, jóvenes y no tan jóvenes que han participado este año aún cuando las restricciones por el Covid no nos permitieron realizar las mismas con total normalidad. En estos momentos de especial dificultad hemos podido comprobar cómo las actividades deportivas en general y náuticas en particular ayudan a superar situaciones difíciles mediante la relación social y el esfuerzo, factores que favorecen un incremento en la autoestima entre otros beneficios. En el área deportiva en cada una de las secciones , piragüismo, vela, kayak polo y windsurf hemos participado en competiciones de todos los ámbitos, incluso mundiales logrando primeros puestos en campeonatos de esta índole. En la asamblea de hoy haremos mención específica a cada uno de los galardonados y resaltaremos la importancia del trabajo en equipo. Desde aquí quiero felicitar y animar a todos los trabajadores, entrenadores y deportistas a que continúen trabajando en la línea que nos ha ayudado a cosechar tantos éxitos y que sirven de referencia para los más jóvenes que se inician en estos deportes naúticos.

–¿Cuál es la situación económica y financiera del Club?

–Se puede calificar de dramática. Mañana presentaremos un resultado deficitario.

–¿A qué causas atribuye este resultado económico?

–Son muchos los factores que nos han llevado a esta situación. El Real Club Náutico Rodeira es una entidad sin ánimo de lucro que tiene dos actividades principales: la deportiva y la gestión del puerto deportivo. La actividad deportiva desde un punto de vista económico es autosuficiente aunque depende en gran parte de la aportación de subvenciones públicas y patrocinios empresariales

Me está diciendo que tanto las subvenciones públicas como los patricinios empresariales sufrieron un descenso notable?

–Desde el año 2008 estos dos conceptos han sido reducidos drásticamente mientras el Club ha crecido en actividad deportiva porque entendemos que esa es nuestra misión. La gestión del puerto deportivo es otro capítulo más penoso, agravado por las altas tasas que se deben abonar a Portos de Galicia, de quien depende el puerto y que comparativamente con otros puertos de la Ría de Vigo que dependen de Puertos del Estado son superiores en algunos casos en más un 120% penalizando de esta forma la ocupación del mismo.

–Está generalizada la opinión de que quien tiene un barco tiene un alto poder adquisitivo y, por tanto, debería poder pagar los gastos derivados del mantenimiento.

–Ciertamente existe ese pensamiento pero si observamos con detenimiento nuestro puerto podremos ver que la mayoría de las embarcaciones, alrededor del 65% tienen unas esloras de entre 6 y 8 metros. Estas embarcaciones pertenecen en su mayoría a personas de un nivel económico medio a quienes les gusta salir a navegar con sus familias y amigos a disfrutar del mar y en muchos casos de la pesca. Consideramos que esta actividad es asequible a cualquier economía media y aporta beneficios sociales, de salud y cómo no , económicos.

¿De qué beneficios económicos me habla?

–Tenga en cuenta que solamente en el puerto hay 5 empleados fijos directos, a los que hay que añadir otros dos empleados eventuales además de los indirectos como son los mecánicos, efectos navales, veleros, etc. Debo insistir en que los usuarios de nuestro puerto son en su mayoría trabajadores con un nivel económico medio que disfrutan de una afición tan saludable.

–¿Qué aspectos resaltaría de su gestión durante estos años?

–Sin ningún género de dudas tanto los éxitos a nivel deportivo como la contribución al desarrollo de nuestros jóvenes es algo que debo agradecer a todo el equipo humano que forma parte del Club, un equipo compuesto por 22 trabajadores, monitores y entrenadores que atienden a más de 800 deportistas. Por otro lado, a pesar de todas las dificultades hemos mantenido a todos los empleados durante todo este período aún tras sufrir los efectos de las crisis de 2008 y 2020

–¿Qué pediría a sus trabajadores, socios y agentes sociales?

–A los trabajadores que continúen en la línea de profesionalidad que han demostrado hasta ahora. A los socios ayuda y comprensión para nuestra gestión con nuestros aciertos y fallos y a los agentes sociales y políticos mucha ayuda y que tengan en consideración la función social y educativa que cumple nuestro Club que es el de todos.