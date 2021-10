El temporal de viento y de lluvia en la noche de ayer, por el que se declaró alerta naranja en la costa, derribó un árbol en la carretera de A Fraga, en Moaña, técnicamente denominada carretera provincial EP-1102. Ocurrió cerca de las doce de la noche, en la zona de la curva dos Muiños, y fue un conductor quien alertó a la Policía Local de Moña de que no se podía circular por la mencionada vía. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. El problema no era tanto por el grosor del árbol, ya que era delgado, sino porque atravesó la calzada de un lado a otro e impedía el paso.

Hasta la zona se desplazaron Bomberos de O Morrazo que procedieron a su retirada.