El PP urge saber cuánto lleva gastado la UTE en obras y lo que resta de su plan de inversiones

El concejal Pío Millán insiste en los argumentos de la moción que defendieron en el Pleno de anoche, en la que se insta al Gobierno local a recepcionar de inmediato las obras realizadas y su puesta en funcionamiento. Y, al mismo tiempo, a que remita a todos los grupos políticos de la Corporación, “de forma inmediata”, un listado de todas las obras ejecutadas con cargo al plan de inversiones que debe acometer la UTE Gestión Cangas por la concesión del servicio del ciclo integral del agua por un período de 25 años, donde figure el desglose e importe de los trabajos y el órgano de aprobación de las mismas.

“Ya hace más de un año que se acordó en Pleno la entrega de esa documentación, pero hasta la fecha no se nos ha entregado nada”, protesta Pío Millán, que no encuentra justificaciones para esta ocultación. “El plan de inversiones tiene un montante de 3,5 millones de euros, ya se han realizado obras a su cuenta y ahora se anuncia una intervención que ronda el millón de euros. Es urgente saber lo que se lleva gastado y comprometido, no vaya a ser que al final le quedemos a deber a la concesionaria”, avisa.

Desde el Partido Popular quieren “menos fotos y más soluciones” a un problema de servicios básicos. “Estamos hartos de anuncios a bombo y platillo diciendo que se va a actuar y luego los problemas de vertidos se repiten, sin que nadie se quiera responsabilizar de esta desfeita”, señala Pío Millán, que lamenta que se sigan sumando “demasiados años de engaños a la ciudadanía”, sin dar soluciones.