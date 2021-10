Mucho más que un espacio de plantas y flores.

Afirman sus dueños que no es una floristería, no es un espacio solo de plantas, no es un lugar de encuentro para los aficionados a la botánica. Pero es todo a la vez. Vamos, que viene siendo algo así como Lola Flores: no canta, no baila, no actúa; no se la pueden perder. Este espacio abre sus puertas en la rúa Real de la mano de Dani Marcos, que tiene en la fotografía su otra gran pasión.

El error cometido con Mariano Abalo

Cuando no es no es. Y no es cierto que Mariano Abalo, primer teniente de alcalde de Cangas, estuviera el jueves el la primera piedra de la obra del saneamiento de la subcuenca de Aldán. Fue un error debido a una mala interpretación a una pregunta que se realizó. Pero se asume. Que en lo otro no había fallo, como acostumbra a decir el mencionado concejal. Es verdad que es el edil del gobierno que más tensa para romper el contrato entre la concesionaria actual del ciclo del agua en Cangas y el Concello.

Pendientes de la exposición de O Facho

Pasan los años y seguimos sin que nadie se ocupe de los restos arqueológicos de O Facho que se encuentran guardados en los sótanos del Auditorio Municipal de Cangas. Por alguna razón, su exposición se le es negada por unos y otros al pueblo de Cangas. Ni que fuera tan difícil ocuparse y preocuparse. Si el Museo de Pontevedra no los quiere que lo diga ya, que Cangas sí que los quiere y ya es hora que se realice una magna exposición con lo encontrado en esta excavación que sigue paralizada. Si no se cuida el pasado como se va a cuidar el presente.