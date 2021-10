El Sergas descarta el regreso de las urgencias a Moaña pese a la demanda del Concello

El pleno de Moaña de esta tarde aprobará, presumiblemente, una moción que parte de la Mesa da Sanidade y en la que, entre otras demandas, se exige a la consellería el regreso del servicio de urgencias a la villa. No será la primera vez que el gobierno local e incluso los grupos de la oposición demanden esta recuperación del servicio, pero ayer mismo la Estructura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo (EOXI) señaló que de momento no hay novedades al respecto, de forma que continuará el Punto de Atención Continuada (PAC) centralizado en Cangas. No existe una fecha para revertir la decisión y desde el Concello y las asociaciones de pacientes temen que la medida acabe siendo permanente.