La Asociación cultural canguesa Peis d’hos sigue cosechando éxitos. Tras los dos primeros premios y un tercero conseguidos en el 3º Concurso de Música Tradicional Soalleira, celebrado en Sanxenxo hace una semana, la agrupación ha vuelto a regresar a casa con dos galardones en el IX Concurso de canto e percusión tradicional Traspés, que se celebró el fin de semana pasado en el Auditorio de Valadares en Vigo.Fue el segundo certamen en formato presencial después de que el COVID paralizara las actividades en el último año y medio.

El director de Peis d’hos, Miguel Sotelo, asegura que fue una jornada llena de emociones, porque es volver a estar entre compañeros y amigos, y que se vieron incrementadas al conocer el veredicto del jurado que otorgaba un primer premio en la categoría B para “As mosas do Hío”, formado por Sainza C., Natalia, Lucía R., Nerea, Lucía A, Mónica, Sainza P., Antía, Cintia, Enma y Sofía; y tamién un segundo premio en la categoría C para “Lina e Lola”, formado por Mónica, Sainza, Violeta, Claudia, Alba, Melisa, Tania y Paula.

Sotelo también felicita a las niñas del grupo infantil de pandereta que lo realizaron genial, a pesar de no haber obtenido ningún premio, pero de las que asegura que se sienten muy orgullosos. El grupo lo formaron Jimena, Sheila, Laura, Irea, Leire, Sabela G., Alia y Sabela S. con su maestra Nébeda Piñeiro.

Para Sotelo estos premios son un aliciente para seguir trabajando por la cultura y tradición gallega, sobre todo después de este año y medio tan duro.

Recuerda que a finales del año pasado se tuvieron que ver en la obligación de alquilar un local para poder atender las necesidades de la agrupación y que supone un sacrificio muy grande para una asociación sin ánimo de lucro, por lo que señala se han solicitado ayudas a las distintas administraciones para hacer frente a dicho gasto.