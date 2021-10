Vecinos de Coiro dicen que el nuevo callejero no refleja el límite entre Moaña y Cangas

Primer día de exposición del nuevo callejero de Coiro en la biblioteca de la parroquia. Coincidía en el tiempo con esas visitas que la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, realiza al rural. Así, mientras la regidora atendía al público en una mesa en una dependencia, en la otra los vecinos examinaban detenidamente los planos expuestos con el nuevo callejero.

Y aunque es difícil de observar, había mosqueo en la ciudadanía con los expuesto. Sobre todo con los vecinos de A Pedreira. Aseguraban los allí presentes que no se habían tenido en cuenta los marcos que limitaban los municipios de Cangas y Moaña ya desde el año 1936 y mantenían que era totalmente falso que los nuevos nombres se hubieran consultado con ellos en el año 2005. Insistían que no aparece el deslinde de los dos municipios y que tampoco figura el río. “O río non o miro”, manifestaba un vecino de A Pedreira. Hay que contrastar esta información con la documentación que puede aportar Moaña, porque puede darse la casualidad de que hay un terreno entre Cangas y Moaña, situado en A Pedreira, que no pertenece a ninguno de los dos concellos.

Otros, no tan meticulosos, manifestaban que su preocupación estaba en el trastorno que iba a suponer después el nuevo callejero. Y es que según los técnicos, los números de las viviendas cambiaran todos. Son los propios vecinos quienes tienen que gestionar estas modificaciones ante entidades financieras, empresas de gas o electricidad... Los técnicos eran los que insistían en señalar que lo importante era la delimitación de las calles, no tanto las nuevas construcciones.

Había quien ayer en la biblioteca de Coiro celebraba que por fin empezara a andar el nuevo callejero, después de que lo hiciera ya en Darbo, Aldán y O Hío. Consideran que se tardó mucho, que desde 2005, fecha en la que se adoptó el acuerdo plenario, transcurrió ya demasiado tiempo.