Morir al pie en un campo de fútbol

Fue recomendado para personas obesas, para hipertensos y pacientes diabéticos. Así que, lo del lunes, como insiste su fundador, José María Rial, fue un accidente que no ha de apartarles del camino. “El esfuerzo que se realiza es aeróbico. Nunca entras con deuda de oxígeno, porque si corres se pita falta”.

El doctor Romero, jefe de oncología de Povisa, fue quien nombró a esta modalidad

La muerte de Claudio González Alonso fue al principio de la sesión de entrenamiento, recuerda José María Rial, que incide en que para nada estuvo relacionado con la parada cardiorespiratoria que acabó con su vida.

A sus 57 años, Claudio González Alonso había dejado ya el mar atrás. Había sido patrón de pesca, pero ahora regentaba una empresa de productos cárnicos. Jugó toda la vida al fútbol. Formó parte de aquel equipo de categorías inferiores, el mítico Lord Bayron, que sirvió de base al hoy Alondras.

Comenta José María Rial que estaba totalmente involucrado en el fútbol a pie, que había traído a mucha gente a este nuevo deporte y participado en la exhibición que tuvo lugar en la final de la Copa Federación, entre el Alondras y el Somoza, en A Estrada. Ninguno de sus compañeros de juego le habían oído comentar que tenía problemas de corazón. Y si los tuviese, el fútbol a pie no parecía una mala idea para mejorar. Los médicos lo recomendaba para cumplir, de otra manera, con esos miles de pasos que hay que dar al día para mantener el corazón sano, para bajar del peso y tener a raya el colesterol malo.

El fútbol a pie, desde Cangas, trata de abrirse camino en Galicia. Es, muchas veces, el refugio de exjugadores, y en Cangas lo practican veteranos de la enjundia del exbarcelonista Manolo Tomé y, ahora, en Vigo, veteranos celestes están empezando, como Sindo, a aferrarse a este deporte de vida.

Los problemas de coordinación de salvamento

Otra vez, y ya van demasiadas este año, ni el servicio 112 ni el 061 avisó al Grupo Municipal de Emergencias de Cangas de la alerta que se producía en los campos del keniata, donde la vida de un jugador de fútbol a pie corría peligro. A escasos minutos de distancia, el mencionado servicio municipal ignoraba lo que sucedía. Sin embargo sí había sido alertada la Policía Local. En Cangas, el Grupo Municipal de Emergencias, ligado al servicio de Protección Civil es quien cuenta con más personal más preparado y más medios para este tipo de urgencias, al margen de los servicios sanitarios. Se enteraron por terceros de lo que sucedía y acudieron de inmediato. No es que si se hubiesen presentado antes en los campos del keniata hubieran podido salvar la vida de Claudio González, pero no se entiende el hecho de que sus miembros no hubiesen sido alertados. Tampoco fueron avisados cuando una niña se ahogó en una piscina a escasos metros de su sede .