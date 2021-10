Una mañana y dos vacunas

Los centros de salud de la comarca comenzaron ayer la campaña de vacunación de la gripe. Este año, además, se juntó con la inoculación de la tercera dosis de Pfizer para reforzar la lucha contra la pandemia de COVID-19 entre los mayores de 80 años. Esto hizo que se mezclasen las esperas e incluso que la inmensa mayoría de los mayores que se vacunaron contra el coronavirus aceptasen recibir en el momento también su dosis de la gripe, quedando así doblemente protegidos.

En el centro de salud de Moaña se juntaron unas 250 personas, de las que medio centenar recibieron las dos vacunas, al estar citadas previamente para la dosis de Pfizer. Las vacunaciones en este centro estaban en dos puntas distintas de la Casa do Mar.

Distinto fue en Cangas, con un mismo espacio de vacunación. Fueron unos 100 los mayores de esta villa que ayer recibieron la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 y a su vez aceptaron la de protección contra la gripe. Otros 150 cangueses, de más de 65 años, estaban citados exclusivamente para la dosis de la gripe. En Bueu, por su parte, ayer se vacunaron más de un centenar de vecinos de la gripe, de los que 42 también recibieron el refuerzo contra el coronavirus.

“Tenía el mensaje para el COVID y me preguntaron ya si quería ponerme la de la gripe. Dije que sí porque todo lo que sea para tener una mejor salud me parece bien”, explica Asunción Galán, de 85 años y vecina de Cangas aunque natural de Córdoba. Recomienda a todos que se vacunen “porque yo me siento más segura. Las dos primeras dosis contra el COVID me las puse y no sentí ninguna molestia”. Apunta que “tampoco tuve nunca reacción de la gripe”.

Las colas ante los centros de salud fueron menores que otros años, pese a juntarse los dos tipos de vacunación en una misma mañana. Los pacientes desvelan que también hay una mejor planificación a la hora recibir la cita de la gripe. Si el año pasado se acumularon esperas de hasta una semana, “de momento no tenemos demoras y las citas son rápidas”, explica el jefe de servicio de Cangas, Benigno Villoch.

La demanda contra la gripe se había disparado en el otoño de 2020 “por el miedo que teníamos a ser ingresados en plena pandemia”, explicaban algunos de los mayores que aguardaban ayer en la sala de espera de Moaña. Este año la Administración había previsto ya esa mayor demanda.

“Yo me vacuno de la gripe todos los años. Pedí cita a finales de la semana pasada. Casi todos los que conozco de mi edad se vacunan. A ver si así acabamos con todos los problemas sanitarios que tenemos”, apunta la moañesa Emérita González, de 76 años. En su caso, se pone la dosis de la gripe cada otoño, desde mucho antes de entrar en una edad de riesgo “porque era profesora y al estar con niños era lo más aconsejable”. A su lado, Josefa Carballo, de 68 años, explica que “siempre me vacuno de la gripe y nunca tuve reacción”.

También desde Moaña, Manuel Santomé Pena es un fijo en la campaña de vacunación. “Pedí la cita este viernes y ya me dieron para el lunes. Llevo 20 años poniéndome esta dosis. Si tienes una gripe no te da tan fuerte”, concluye.

Menos colas que en las anteriores campañas

La conjunción de la primera jornada de vacunación contra la gripe, junto con la tercera dosis de Pfizer para los mayores de 80 años, hacía prever una mañana de largas colas en los centros de salud de la comarca, pero la planificación permitió un proceso más ágil del que se vivió, por ejemplo, en el pasado otoño. Sin duda el aumento de las precauciones contra la gripe hizo que la Administración asumiese que los que solicitaban la cita no podían hacer esperas tan largas. Eso sí, los que aguardaban a ser atendidos desvelaron un retraso de hasta media hora en cada centro con respecto al instante acordado.

Se percibe, entre los pacientes, mucho menos miedo a la pandemia de COVID-19 que hace un año pero, sobre todo, hartazgo y ganas “de que pase todo esto de una vez y podamos regresar a una vida normal”.

Algunos mayores confiesan que la vacuna contra la pandemia les hizo “sentirnos mucho más seguros” y animan a los rezagados a inocularse las dosis para quedar inmunizados. Esta vacuna de refuerzo de Pfizer, la tercera para mayores de 80 años, había comenzado en O Morrazo por la residencia de mayores de DomusVi en Aldán (Cangas). La efectividad de la vacuna quedó patente en que, tras el brote de este geriátrico en la primera pandemia con decenas de fallecidos, no se registraron nuevos contagios, pese a que las restricciones se relajaron tras la inoculación de las dos primeras dosis de Pfizer.

En cuanto a la evolución de la pandemia, los niveles en O Morrazo siguen muy bajos y prácticamente no hay casos. Bueu, tras más de 10 días libre de coronavirus, volvió a registrar ayer un positivo según la EOXI de Pontevedra. En el mapa del Sergas, sin embargo, esta villa sigue a cero.

En Moaña también hay disparidad. Los servicios médicos aseguran que el municipio se mantiene desde finales de la pasada semana sin casos activos, aunque el mapa del Sergas marca todavía entre 1 y 9 contagiados. En cualquier caso la incidencia es muy baja.

Cangas, libre de virus

Cangas presenta en estos momentos la mejor situación sanitaria y va camino de los 20 días sin ningún nuevo contagiado, en el que es el mejor momento desde el inicio de la pandemia en la primavera de 2020.

