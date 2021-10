¿Cómo va a haber sitio para aparcar en O Gatañal?

¡Así es imposible! Esa estructura metálica forma parte de la antigua grada supletoria del pabellón y lleva desde principios de año apilada en la parte trasera del edificio. No sabemos si es que se proyecta convertirla en una especie de monumento o si esperan a que se la lleve algún chatarrero. Lo que está claro es que ocupa un espacio que debería ser para aparcamiento.

El imperdonable olvido de la Gala do Deporte de Bueu

Todos los premios concedidos el sábado en la Gala do Deporte eran más que merecidos, pero eso no significa que hubiese algún olvido. Faltaba una categoría: la de las andainas o caminatas. Y ahí solo había un candidato posible: el jefe de la Policía Local. Desde hace tiempo acude al trabajo y regresa a casa caminando, un trayecto nada despreciable entre Sanamedio y el centro de Bueu. Está hecho todo un andarín y sus compañeros están sorprendidos de que el comité de valoración no lo tuviese en cuenta en los premios. ¡Tendrá que esperar al año que viene!

Un árbitro con problemas en casa

En el fútbol regional hay casos sorprendentes. Como que un árbitro sea designado para pitar un partido al equipo de su propia parroquia, como pasó este fin de semana en O Morrazo. No sabemos exactamente si fue porque no quiso que lo acusasen de casero o por un exceso de celo, pero al final enfadó y mucho a sus paisanos porque acabaron empatando un partido que tenían ganado. ¡A saber si al trencilla le dejaron entrar en su propia casa!