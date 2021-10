Bueu arranca con más de un centenar de vacunas

La campaña de vacunación de la gripe arrancó en el centro de salud de Bueu con más de un centenar de vacunas administradas durante el primer día. Los servicios sanitarios organizaron a los pacientes en dos grupos para una mejor organización, sobre todo porque los mayores de 80 años recibían la tercera dosis o de refuerzo contra el COVID. “Por la mañana, en las consultas de enfermería se atendió a las personas de entre 65 y 70 años. Después, a partir de las 12.30 horas comenzamos con los mayores de 80 años”, explicaban.

Para este segundo grupo se habilitó una sala en las instalaciones del Punto de Atención Continuada (PAC) y en total estaban citadas 42 personas. El primero en recibir las dos dosis fue José Benítez Pérez, de 87 años y natural de Málaga pero residente en Bueu desde hace años. “Yo siempre vengo a vacunarme contra la gripe. No vaya a ser que me dé un mal paso y me mande a la cama. Bueno, eso no sería lo malo. Lo malo es si me manda a la caja de pino”, explicaba con evidente buen humor. En su caso no llegó a recibir la citación por SMS, sino que acudió al centro de salud por otras cuestiones y ya pudo reservar cita.

Quien si recibió el aviso por vía telefónica, a través de sus hijas, fue Amparo Agulla, que quiso ponerse las dos vacunas. “Es más cómodo todo en un mismo día”, afirmaba. Salvo contados casos, la mayoría de los citados solicitaron al personal de enfermería la dosis contra la gripe y la de refuerzo contra el COVID. La única queja no era por el pinchazo, sino por la hora. “Lo de citarnos a los 12.30 horas no es normal”, se quejaba una mujer. “Les pedimos un poco de paciencia y comprensión”, decía el personal sanitario.

Durante la primera parte de la mañana entre las distintas consultas de enfermería administraron más de 70 vacunas a la población entre 65 y 70 años de edad. En principio, las personas de la franja de edad de entre 70 y 79 años serán citadas para recibir la vacuna en las instalaciones hospitalarias de Pontevedra.