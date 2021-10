Abalo: “ACE no cierra de forma definitiva ningún camino a un nuevo pacto con el PSOE”

Aunque no se quieren reconocer de forma oficial, las negociaciones entre ACE y PSOE existen. Desde la semana pasada se conoce el posicionamiento de la formación que lidera Mariano Abalo respecto a una posible vuelta al pacto de gobierno local. Pero las dos formaciones no niegan la existencia de un documento que, sin firmar, revolotea por las redes. Ni ACE dice que es suyo ni el PSOE que lo recibió. Ambas formaciones, también, dejan que sea la otra la que interprete ese documento que, sin firmar, ellas niegan su existencia. Así que, de momento, no se avanza, o sí, depende de la interpretación que cada uno haga del citado documento. El PSOE también tiene preparada su respuesta a ese documento “inexistente” pero tampoco la hace pública de momento. Y mientras, nadie sabe si van a continuar las negociaciones o se dan por concluidas.

Mariano Abalo (ACE) aseguraba ayer que “no cerramos ningún camino. Dejamos siempre la puerta abierta”, insistía el edil que teóricamente lideró o lidera las conversaciones con los socialistas. Pero también recalca la situación de Cangas requiere también de todas las fuerzas de izquierda. Habla de que en consenso y el diálogo son las líneas maestras que va a marcar las acciones de gobierno. En este sentido señala la posibilidad de acuerdos puntuales en temas de relevancia, algo que varias fuerzas manifestaron ya que estaban dispuestas a hacer. Mariano Abalo no oculta que bajo esas dos premisas se pretende sacar adelante los presupuestos del próximo año, en los que ya se trabaja. Hay que tener en cuenta que se gobierna con los presupuestos prorrogados de 2020. Recuerda que los presupuestos de 2021, que estaba prácticamente cerrados se vinieron abajo por el veto del PSOE a que figurara una partida de 300.000 euros para la construcción de equipamiento sanitario en A Rúa, ya que los socialistas optan por la modificación puntual y que los terrenos se consigan gratis al través del desarrollo urbanístico que propone Amgecabe.

En el POSE reina el más absoluto silencio sobre las negociaciones. Y también Esquerda Unida el más absoluto mutismo sobre unas negociaciones a que muchos les gustaría saber si definitivamente están rotas o, por el contrario, continúan abiertas. Las manifestaciones de Mariano Abalo no aclaran nada.