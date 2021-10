Igual que cuando fue la caída del muro de Berlín y los alemanes se llevaban trozos del hormigón, vecinos de Moaña se llevaron ayer trozos de la pancarta que ha sido símbolo, en los últimos veinte años, de la lucha para conseguir un nuevo centro de salud y la mejora de la Atención Primaria. Con la urbanización de Sisalde ya en marcha para la construcción del centro de salud, la Plataforma de Defensa da Sanidade quiso escenificar con este acto, el logro conseguido.

Moaña escenificó ayer el logro que supone, después de veinte años de lucha reivindicativa, el inicio de las obras de urbanización de Sisalde para la construcción del nuevo centro de salud, y lo hizo con la destrucción de la histórica pancarta negra de la Plataforma en defensa da sanidade pública “Por un centro de saúde e unha atención primaria digna”. La pancarta fue cortada en trozos y repartida entre los presentes como un recuerdo de una histórica lucha que ahora empieza a tener sus frutos.

La destrucción se llevó a cabo a mediodía en una nueva concentración convocada por la Plataforma ante la Casa del Mar, para seguir demandando la mejora de l Atención Primaria, que contó con la presencia de los responsables del gobierno, con la alcaldesa, Leticia Santos, al frente; y sirvió también para rendir homenaje a uno de los responsables de la Plataforma -que hoy llevan Maruxa Boubeta y Concha Trigo- y activista social, Paco Ferreira, que se llevó un fuerte aplauso de los presentes, como también su presidenta de honor.

Leticia Santos destacó la importancia de la labor de movilización social y de la Plataforma de Defensa da Sanidade, con estos más de veinte años de lucha y de protestas para conseguir el centro de salud, así como el papel de Maruxa Boubeta, como presidenta de honor de dicha Plataforma, y de Paco Ferreira, dos personas de las que dijo que dieron mucho estos años a favor de una sanidad pública. Puso en valor que sin ese trabajo de la Plataforma y de la Mesa local da Sanidade no habría sido posible desbloquear el acuerdo con la Xunta para la construcción del centro de salud, teniendo por fin un convenio firmado desde 2020 para ver hecho realidad este nuevo edificio sanitario.

Además de la concentración de ayer, la Plataforma da Sanidade celebró en la tarde del viernes una charla, en el local de la Asociación de Mulleres de Moaña, a cargo del médico de familia y portavoz de SOS Galicia, Manuel Martín, sobre la situación de la Atención Primaria en Galicia. No hay que olvidar que Moaña sigue sin servicio de urgencias, trasladadas a Cangas desde la pandemia. Por eso que aunque ayer hayan destruido la histórica pancarta de la sanidad, las concentraciones van a seguir. Como dice la alcaldesa, el Sergas no tiene intención de devolver las urgencias, por lo que Moaña va a retomar las movilizaciones para recuperarlas y también para recuperar las consultas presenciales en los ratios anteriores a la pandemia del COVID-19. Las listas de espera en Atención Primaria llegan a dos semanas “algo que no es aceptable”.