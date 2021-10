“A destrución da pancarta fálame do éxito das reivindicacións sólidas”

Nado en Vigo en 1951, cursou bacharelato no Instituto Santa Irene. Aos 18 anos ingresou no corpo administrativo do Banco de España e estivo destinado en Lugo, Vigo e Pontevedra ata a súa xubilación anticipada, mudándose a vivir a Moaña coa súa familia en 2005. Foi delegado sindical e negociador de acordos no banco. Licenciado en Relacións Laborais, cursou hasta terciero de Dereito na Universidade de Vigo. Paco Ferreira desempeñou unha grande labor á fronte da Asociación de veciños de Tirán. Onte na concentración da Plataforma da Sanidade, da que foi portavoz,. recibiu o amoroso aplauso dos presentes.

–Como lembra os seus comenzos coma activista social en Moaña?

–Con gran expectativa ante a vitalidade e compromiso social das asociacións de veciños, incorporándome inmediatamente a Plataforma do Transporte de ría e asociación de veciños de Tirán, e no ámbito político, afiliandome ao BNG.

–Cal foi a principal reivindicación, se pode destacar algunha sobre as demáis?

–Todas me parecen importantes, desde a loita contra o parque eólico de Domaio da que temos agora a boa nova da renuncia da empresa a instalalo, contra a Subestación de Fenosa en Trigás, polos accesos de Tirán ao Corredor, polo uso social da Mosqueira, polo Camiño Real e unha solución urbana ao TCA da 551, polo castro de Montealegre, pola mellora das infraestruturas da parroquia, pola sanidade pública e o centro de saúde...

–Que supón a destrución da pancarta negra da sanidade vinte anos despois?

–Fálame do éxito das reivindicacións veciñais cando son sólidas e se manteñen no tempo e do absoluto fracaso do Sistema,… acaso pódese considerar unha vitoria a espera de 20 anos para que Moaña poida desfrutar dun verdadeiro centro de saúde?

–A peor frase que escoitou nunca a un político?

–As referidas nas noites electorais a que “a xente non nos entende “, en relación coa falta de apoio en forma de votos nas furnas..

–E a mellor?

–Admitir os erros e estar dispostos a rectificar..

–Faise boa política?

–Non. Os políticos coa súa falla de coherencia e responsabilidade social, prostitúen unha actividade tan noble como é a política.

–É incompatible o activismo social coa política?

–No tempo sí. Non se poden compatibilizar sen claro prexuízo dunha delas.

–Cantas veces sentiuse decepcionado?

–Sempre. Nunca os resultados acadan o nivel desexado ou no prazo acaído. As solucións chegan tarde e mal.

–Que supón Tirán para ustede?

–A parroquia de Tirán significou empaparme da calor dos veciños, a identificación con eles e regalarme 15 anos dunha actividade intensa e gratificante.