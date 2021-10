El jueves llevaba tres días vertiendo una tubería de agua que se había roto en la mencionada calle y el líquido elemento no dejaba de entrar en una finca a la altura del número 64. Los vecinos llamaron varias veces a la concesionaria del ciclo del agua, la UTE Gestión Cangas, pero por lo visto no fueron rápidos en su actuación y el agua que se desperdició por culpa de esta rotura es lo que provocó el enfado vecinal.

Aquí todos los días hay una "colada" política

No hay tregua en el gobierno de Cangas. Aquí, como en A Palma, hay una colada cada día precedida de un terremoto. Lo de Adrián Pena sonó un poco así. Además que se nombre segundo teniente de alcalde justo después de la polémica por no haber delegado en nadie en sus justas y merecidas vacaciones, pues suena un poco raro, raro. La cierto es que no le quedaba más opción, ya que la edil díscola del gobierno, Aurora Prieto, ya renunció una vez a ser la primera. Veremos como vuelve Adrián Pena, si vuelve en plan de metas volante o para ganar la general.

"Cousas a medias nunca ben saen"

Y el PSOE parece un poco el Guadiana. Aparece y desaparece. Está pero no está. Pero siempre se le espera. Para algunos miembros de ACE, los socialistas son el verdadero cáncer de Cangas ¡Pardiez!. “As cousas a medias nunca saen ben”, decían las abuelas. Por cierto, que el BNG de Cangas no anda, sino que vuela por las redes sociales tratando de marcar distancias y señalando con el dedo. Es un tormenta de ideas y de acusaciones.