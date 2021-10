El PP critica la nueva tenencia de alcaldía de Adrián Pena y el PSOE pregunta para qué

La oposición se enteró ayer del último nombramiento que hizo la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas. Lo hizo el mismo día en el que la regidora convocaba para el lunes el pleno extraordinario donde se tiene que aprobar la adjudicación del contrato del cambio de las luces LED, si no se quiere perder la subvención del IDAE de 2,6 millones de euros. Con una se tapaba la otra. Porque dejar en manos de Adrián Pena la segunda tenencia de alcaldía de Cangas da que hablar a la oposición. El primer partido en hacerlo fue el Partido Popular, de la manos de Dolores Hermelo.

Afirma la concejala que sorprende el nombramiento de una persona que se muestra ausente de la concejalía de Mobilidade y que nada se sabe de aquella concejalía de Benestar Animal que se creó específicamente para él. Califica a Adrián Pena como el edil de ACE que no quiso ceder ante Esquerda Unida porque llevaba el servicio público en las venas, “ese concejal que solo acude a los plenos y a las juntas de gobierno para levantar la mano, que ese mismo sea nombrado ahora teniente de alcalde de Cangas es lo mismo que nada. Es como buscar a Wally. Todos lo buscan y, a veces, aparece”, manifiesta la edil.

Para Dolores Hermelo es una maniobra más para que Mariano Abalo no estampe su firma en documentos oficiales “tiene aversión a ellos” . Para la concejala del PP, Adrián Pena debería pedir perdón todos los que defraudó desde que juró el cargo hasta la fecha. Le sorprendería lo larga que sería la cola”.

Por su parte, el portavoz socialista del grupo municipal del PSOE, Eugenio González, asegura que no entiende ese nuevo nombramiento. “No se a qué juega, si cuando tiene que hacerlo no delega ni en el primero”. Eugenio González recuerda que, según Mariano Abalo, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, se encontraba el fin de semana pasado fuera del país, y no delegó en nadie. Eugenio González solicitó una informe a los técnicos municipales sobre hasta que punto es legal hace lo que ella hizo, marchar sin delegar en nadie. Por lo que respecta a Adrián Pena, Eugenio González afirma que Victoria Portas, como alcaldesa de Cangas puede nombrar a quien quiera, es su decisión, otra cosa es que sea acertada o no, algo que no entra a valorar el concejal socialista desde el Congreso del PSOE en Valencia.