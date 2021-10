El PSOE se mantiene fuera de las reuniones de A Rúa

El PSOE tiene muy clara su postura respecto lo que quiere para A Rúa en materia de equipamiento sanitario. No cree que la solución que ofrece el gobierno local y los demás grupos de expropiar para hacerse con los terrenos necesarios para el nuevo equipamiento sanitario sea la mejor fórmula, cuando se pueden obtener de forma gratuita. Así que va a ser muy difícil que los socialistas estén en la segunda reunión de portavoces para hablar de este asunto, donde se elegirá el sistema a seguir para cambiar la clasificación del suelo: Plan Especial o modificación puntual. Esta reunión está previsto que se vuelva a celebrar el próximo jueves. El portavoz socialista. Eugenio González, ya no estuvo en la reunión de portavoces celebrada la pasada semana. Desde el PSOE se recuerda que la defensa de su postura no cierra puertas, las abre a la construcción del futuro equipamiento sanitario.