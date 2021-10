El PP insiste en que Cangas “está a monte” y el gobierno local no se pone manos a la obra

Los populares insisten en “denunciar por enésima vez el estado de abandono al que este gobierno local está sometiendo a este que era una hermosa villa”, describe De la Campa, e indaga en los motivos de esta situación. “¿No les importa?, ¿no quieren?, ¿son incapaces de llevar a cabo un plan de desbroces adecuado?, se preguntan los representantes del PP, y advierten que la inacción no es la solución. “Este problema no se va a solucionar solo; si con el sol del verano no disminuyó la maleza, tampoco lo va a hacer la lluvia del otoño”, y exigen al Ejecutivo que encabeza la alcaldesa, Victoria Portas, “que se ponga a trabajar ya por el bien de la villa”. “Por lo menos, un mínimo de limpieza”, subraya Rosa Mary de la Campa, que ya denunció esta situación en varias ocasiones.