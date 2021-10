El PP insta a Avante! a fiscalizar a la Alcaldía para aclarar sus facturas en vez de actuar como “oposición de la oposición”

“Al parecer, Avante ha sufrido una regresión y vuelven a su época de Aspun, porque no son conscientes de que están en la oposición, no son Gobierno, aunque lo deseen, y su labor es fiscalizar al equipo de Gobierno, no es necesario que hagan de oposición de la oposición”. Es la reacción de la concejala del PP Dolores Hermelo a las insinuaciones de los ediles de Avante sobre una posible “tergiversación” de su información relacionada con las facturas pagadas por la alcaldesa a empresas que realizan trabajos de “promoción” de Cangas.