Daravelo premia a Dasairas polo labor de indagar e divulgar

Os promotores destacan o traballo de Dasairas como mestre no colexio de San Roque, que “espertou no seu alumnado o interese polos elementos etnográficos, históricos e lingüísticos que fan a nosa contorna singular”, así como a súa disposición a colaborar cos colectivos sociais que llo solicitan. ”Transmite coma ninguén ese amor pola terra na que vive, ese sentir o propio moi dentro, ese sinxelo pero profundo desexo de poñer diante dos nosos ollos o que somos e por que somos así”. Un saber amplo e variado que comparan co dos “sabios do Renacemento ou da Ilustración”, e que espalla e difunde a través de incontables traballos publicados.

O homenaxeado agradeceu a “honra” de tal distinción e o traballo de Daravelo por mantela viva en 22 edicións. Un premio que non considera individual, senón compartido coa familia por respaldalo “nestas teimas miñas” de investigar en buscar nos arquivos, cos amigos e con outras persoas de Cangas, Moaña e Bueu que traballan ou traballaron no mesmo eido, como Rafael Fernández Broullón, Iago Santos Castroviejo ou Antonio Nores, este último xa falecido. Tamén tivo palabras de lembranza para outras persoas "que se foron”, como o actor Sito Parada ou o autor e e exalcalde Xosé Manuel Pazos, e fixo fincapé no respaldo que atopa na edición do FARO do Morrazo para poder divulgar todo ese traballo e, ademais, poder facelo en galego. Un labor que pensa continuar, porque, lembrou, aínda queda moito “por dilucidar”, mesmo en acontecementos luctuosos e épicos como a defensa da vila dfronte á invasión pirata, que se conmemora estes días.

Previamente, Daravelo entregou o premio da anterior edición, que fora postergado por mor da pandemia da COVID. Foi para a Sanidade Pública, “porque estes tempos que vivimos poñen en evidencia a importancia de dispoñer dun sistema de sanidade realmente universal que garantice o dereito á saúde e o acceso á atención sanitaria para todas as persoas”, xustifican. Un labor que estenden a todas e todos os profesionais que “realizan un traballo cun nivel de profesionalidade, entrega e xenerosidade que nunca esqueceremos”. O encargado de recollelo foi o responsable do centro de saúde, Benigno Villoch. Recibíronos dos concelleiros Mariano Abalo e Aurora Prieto, en presenza de varios galardoados en edicións anteriores. Incidiron na necesidade de seguir promovendo e respaldando os servizos públicos, un compromiso cos intereses públicos e sociais que cobra especial fundamento na sanidade e na cultura.