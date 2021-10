El incendio de un coche en el garaje obliga a desalojar un edificio de A Xunqueira y se salda sin heridos

Los vecinos de un edificio de la Avenida da Xunqueira, frente a este arenal de Moaña, se vieron sorprendidos, la madrugada del viernes para el sábado, por el intenso humo que subía a sus viviendas desde el garaje comunitario. Pronto, la Policía Local y los Bombeiros do Morrazo acudieron a la zona y desalojaron todo el inmueble. La razón estaba en un incendio originado en el garaje. Las llamas habían calcinado parte de un coche estacionado y, a priori, no afectaron a más bienes, aunque durante buena parte de la jornada todavía se está despejando el humo. A falta de determinar las razones exactas del fuego, todo apunta a que el origen estuvo en un fallo eléctrico.

Los bomberos examinaron la estructura del edificio, desalojado cerca de las cinco y media de la madrugada, antes de determinar que las familias podían regresar a sus casas. No se registraron daños físicos de ningún tipo pero el despliegue sí alertó a los residentes de los edificios cercanos, muchos de los cuales pasaron la noche en vela. Fueron dos los camiones de extinción de incendios desplazados hasta la zona.

Fue una noche movida para los efectivos de Bombeiros do Morrazo, pues el incendio de Moaña se registró pocas horas después de otro fuego en una cocina de la calle Ferrol de Cangas, que requirió también el desalojo de las viviendas del inmueble. Este primer fuego se había originado en una campana extractora y tampoco se registraron heridos. La Guardia Civil se encargó de este desalojo alrededor de las once de la noche y fue necesario controlar el paso del tráfico por la zona. Se movilizó a una ambulancia por precaución, aunque no fue necesaria su intervención.