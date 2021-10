Los Eternos son una de las grandes bandas del rock en Galicia y en España. Sus discos han cosechado excelentes críticas y hoy mismo publican “Sonora”. Para celebrarlo lo presentan en Cangas [Salasón, a las 20.30 horas]. Antes, su guitarrista Chewis Eterno hace un alto en su trabajo con la “rapeta” en su oficio como percebeiro [no se puede vivir de la música] y atiende a FARO. Los cambios en los protocolos contra el COVID-19 permiten que por primera vez el público pueda permanecer de pie y bailar, aunque siempre con la mascarilla puesta.

–Llegan a Cangas justo el día en el que se publica su nuevo disco “Sonora”. ¿Elegir Cangas y Salasón para esta presentación es una forma de reivindicar Cangas como su segunda casa?

–¡Qué decir de Salasón y su gente! Es una de las salas de referencia de Galicia, sonido espectacular, ambiente y trato de diez. Desde la primera que vez que pisamos el escenario nos hemos sentido tan queridos y arropados que por eso volvemos a casa una y otra vez. En Salasón se respira rock’n’roll, el público que acude a la sala lo da todo desde el minuto uno, insuperable. ¿Qué más puede pedir un músico? Aún con todo lo que nos ha tocado vivir, desde Salasón no han dejado de luchar por la música en directo: la música es cultura y la cultura nos hace un poco más libres. Por eso animamos a todo el mundo a venir a Salasón a consumir cultura.

–Este álbum llega dos años después de su anterior trabajo, “Vientos solitarios”. Mantienen su apuesta por las letras en castellano y por ese sonido americano marca de la casa con la maravillosa “steel guitar”. ¿Hasta qué punto influyeron los tiempos pandémicos que nos toca vivir?

–En cuanto finalizamos la grabación de un trabajo ya empezamos a pensar en el siguiente, y durante la presentación de “Vientos Solitarios” estábamos ya trabajando en temas nuevos que ahora están en el disco. Queríamos sacar nuevo trabajo en el año 2020, la verdad es que estaba ya muy adelantado y ya en noviembre de 2019 adelantamos un single, “Dioses en la pared”. Con la pandemia todo se truncó, pero aun así seguimos trabajando, aunque evidentemente las circunstancias eran otras y bastante complicadas.

–¿Cómo fue la grabación?

–En cuanto pudimos grabar nos fuimos directos al estudio, la producción decidimos hacerla nosotros mismos y el resultado nos gustado. En el disco anterior corrió a cargo de Hendrik Röver, y como nos gusta estar pendientes de todo el proceso del disco, nos trasladamos a su estudio en Muriedas, pero esta vez tuvimos miedo de que por el tema de las restricciones y si surgían problemas para poder trasladarnos, todo se pudiera retrasar más. Estos dos años se nos han hecho eternos. Sobre todo el hambre del directo ha sido brutal, pero nos han permitido más tiempo para que “Sonora” reposara y se asentara más.

–Para editarlo han trabajado con Milana, que también publicó el nuevo disco la Kleejoss Band, y que apuesta por el rock español. ¿Era una elección natural?

–¿Cómo decir no a Milana? Trabajar con un sello que en los tiempos tan convulsos que vivimos tiene la valentía de salir y apostar por bandas del panorama musical nacional es un lujo. Además que nos dé la oportunidad de formar parte de la gran familia que están creando, con lo mejorcito del rock que ahora se está haciendo en nuestro país es, aparte de un placer, un grandísimo honor.

–¿Cómo han trabajado las letras y cuáles son los temas que de alguna manera les interesa tratar?

–Como en todos nuestros trabajos intentamos cuidar al máximo las letras y ya desde “Back on the road” contamos con Arantza Navarrete para ello. Una vez tenemos armada la melodía se la pasamos. A veces le facilitamos alguna que otra estrofa, frases sueltas o un estribillo. En otras ocasiones, la idea, la historia que nos gustaría que se plasmase en el tema y a partir de ahí les da forma a los textos. Somos ya viejos conocidos así que sabe lo que queremos, nuestra conexión y complicidad dentro y fuera del ámbito musical, se ve en el resultado, que para nosotros es más que satisfactorio. El paso del tiempo, contra el que nada podemos hacer, las dudas e inseguridades surgidas en la búsqueda de la propia identidad, los miedos y luchas internas, las drogas, el amor más allá de la muerte, son temas que hemos intentado incluir en este disco. Pero nos gusta que las historias que contamos queden abiertas, que cada quien las interprete a su manera y según lo sienta en cada momento.

–Ha pasado más de una década precisamente desde “Back on the road” editado por Warner, en el que cantaban en inglés y el vocalista era Torres. Además del evidente cambio de idioma y de voz principal, ¿cómo han evolucionado Los Eternos hasta ahora?

–Nuestros discos anteriores a “Back on the road” son en castellano aunque entonces hacíamos garage y punk. “Back on the road” es el único de nuestros discos en inglés y en el que canta Torres porque tiene mucho acento de Nashville para dejarlo cantar en castellano [risas]. Así que es como una vuelta a nuestros orígenes en cuanto a vocalista e idioma. En este nuevo trabajo seguimos con el castellano, con sonidos cercanos a la americana pero sin abandonar el country. Es una evolución natural, pero siempre hay pequeños cambios que hacen que el trabajo sea diferente, sonidos más californianos mezclados con el country más clásico. Quizás con “Sonora” nos acerquemos un poco más al rock y al folk, pasando por el western y pop. Las guitarras, más eléctricas, cobran más presencia, pero siempre sin restar protagonismo a la steel de Alvaro Lamas, que es una de las señas de identidad de la banda.

–En este nuevo disco que no se han resistido a incluir una versión de su admirado Gram Parsons (“One hundred years from now”). Supongo que en el próximo disco le tocará a Lucinda Williams. ¿Por qué eligieron ese tema?

–Quién sabe si en el próximo trabajo incluiremos alguna adaptación. Si así fuera, son tantos los grandes que nos han influido y a los que nos gustaría rendir homenaje que es complicado elegir, y por supuesto, nunca descartaríamos a nuestra admirada Lucinda. Pero para este disco teníamos claro que, o sí o sí, tenía que ser Gram Parsons. Por muchos motivos. Además de ser uno de nuestros referentes, fue un enamorado del desierto, era su refugio particular. Gram había pedido a sus compañeros que cuando muriese lo celebrasen emborrachándose y que quería que sus cenizas fueran esparcidas en su lugar mágico de Joshua Tree. Sus colegas, cumpliendo su voluntad, robaron su cadáver y lo quemaron en el desierto, evidentemente en estado de total embriaguez. El tema que adaptamos lleva por título “Inexorable” y comienza invocando a ese inexorable tiempo que irremediablemente nos conduce hacia la muerte sin que nada podamos hacer por detenerlo y que además, nos hace conscientes de la insignificancia de nuestra existencia mientras transitamos por el desierto de la vida.

–Usted y Cudi ya estuvieron hace un mes en Cangas en una especie de adelanto. Creo que ya les quedó claro que, según el público se dejaron fuera del disco un temazo, “El rey del rock’n’roll”. ¿Se plantean ya editarlo como una especie de cara B o algo similar?

–Ese tema solo ha sido uno de los muchos que se han quedado fuera de este disco. Eso no quiere decir que no lo tengamos en cuenta para un futuro, es más, ya estamos trabajando con nuevos proyectos y “El rey del rock’n’roll” dará pronto alguna sorpresa. Si en Cangas nos piden “el descarte” será un placer tocarlo... Y si no nos lo piden, como estamos en casa, lo tocaremos igual [risas]