La implicación institucional de los alumnos de Coiro

Unos 40 niños de 4º de Primaria del CEIP Castrillón de Coiro “tomaron” ayer por la mañana el Concello para presentar, por Registro, una demanda para que el gobierno local adapte la antigua escuela de A Retirosa y la convierta en un “Aula Verde”. Y es que el invernadero que utilizan en el colegio ya se les ha quedado pequeño. Aprovecharon para conocer el salón de plenos y conversar con la alcaldesa, Victoria Portas.

El peor de los días para Alfonso Rueda

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue el único alto cargo del gobierno autonómico que no visitó el tanatorio de Bueu para despedir al conselleiro de Facenda y vecino de Aldán, Valeriano Martínez. No pudo asistir por otro fallecimiento, en este caso del padre de un compañero de su departamento. Fue sin duda el peor de los días posible para el vicepresidente autonómico. Esperemos que pueda recuperar poco a poco la normalidad después de tantas malas noticias y que pronto el ejecutivo esté a pleno rendimiento.

El equipo de desbroce más eficiente de Moaña

En el inicio de las obras de los terrenos del centro de salud de Sisalde, no faltó la ya conocida cabra que pasta en las parcelas del ámbito. Allí estuvo, durante buena parte de la mañana, dando rienda suelta a su apetito. La verdad es que el animal es admirado por su belleza. La concejala de Obras e Servizos, Marta Freire, no oculta que le gustaría integrarlo en el equipo de desbroces. Ya se demostró en una finca de Cangas que las cabras son las mejores biosegadoras que existen. Cuidado no acaben quitando el trabajo a funcionarios.