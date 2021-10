Los usuarios del Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral (CRPL) de la Asociación DOA de Cangas, con 25 plazas y un piso tutelado para 4 personas, también estuvieron muy presentes ayer en los actos de conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que DOA centró en Vigo y que consistieron en la lectura de un manifiesto en la Praza do Rei, junto al Concello vigués, con la presencia del alcalde, Abel Caballero. Tímido, pero fue una manera de volver a las actividades que DOA tuvo que suspender el año pasado por la pandemia. Y es precisamente por esta razón y las circunstancias que dejaron el año y medio tan complicado del COVID, por las que DOA no ha podido organizar este año ningún acto conmemorativo en Cangas, en donde desde hace más de doce años realizaba una exposición de trabajos de los usuarios de sus talleres,, en A Capela do Hospital, tal y como explica el presidente de DOA, Leopoldo Robla: “El COVID impidió seguir con las actividades y se retomaron con grupos más pequeños a lo que hay que unir que la persona que se encargaba de la iniciativa lleva con una baja de larga duración”.

Pero asegura que Cangas sí estuvo en esta conmemoración, a través de uno de sus usuarios, que leyó el manifiesto de este año en el que se defiende la salud mental como un derecho. "Mañana puedes ser tú”. Se pidió actuar contra la desigualdad económica para que la pobreza no sea un factor de riesgo de la salud mental; actuar contra la desigualdad geográfica y la de género, así como crear residencias de mayores con servicios especializados en salud mental. Se pide también mayor esfuerzo en investigación y tener una especialidad médico infanto-juvenil ante la irrupción de los problemas de salud en edades cada vez más tempranas. Se recordó que aún hoy, el 84% de las personas del colectivo siguen sin un proyecto de vida basado en el trabajo.

"Las personas con ingresos bajos tienen entre 1,5 y 3 veces más probabilidad de padecer depresión o ansiedad" Leopoldo Robla - Presidente de la Asociación DOA de Salud Mental

Leopoldo Robla, por su parte, aportó cifras. Destacó que las personas con ingresos bajos tienen entre 1,5 y 3 veces más de probabilidad de padecer depresión o ansiedad que las personas con ingresos altos, que hay una mayor prevalencia a padecer, sobre todo depresión, en entornos urbanos y que la mayor parte de la población con problemas de salud mental en el rural está desatendida. En cuanto al género, que estos problemas son más comunes en mujeres (14,1%) que en hombres (7,2%) y que la mitad de los trastornos mentales comienzan a lls 14 años o antes, aunque la mayoría no se detectan ni se tratan, por lo que se pide dar impulso a programas de detección precoz.