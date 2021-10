El Sergas sitúa a Moaña libre de COVID por primera vez y el Concello reabre los clubs de jubilados

La situación pandémica azotó con dureza a Moaña sobre todo en la segunda ola, del pasado otoño, y entre enero y febrero de este año, cuando la tercera ola se disparó y todos los focos se pusieron sobre todo en las reuniones familiares durante las fechas señaladas. Sin embargo, desde la llegada del verano y el avance en la vacunación la crisis sanitaria fue remitiendo poco a poco hasta el punto de que esta semana había comenzado con cuatro casos activos y el martes el Sergas señalaba que ningún moañés había contraído el COVID-19 a lo largo de la última semana. Aunque el lunes la EOXI de Vigo tenía contabilizados tres casos activos, ayer el Sergas ya indica cero contagiados tanto a 7 como a 14 días.

Desde el centro de salud moañés, los facultativos explican que no tienen constancia de nuevos contagios desde hace varias semanas y que desde hace tres días ya trabajan con la idea de que no hay virus en la villa. De todas formas, los sanitarios piden a los vecinos que no se relajen y entienden que en cualquier momento puede aparecer un nuevo brote.

Además de esta situación simbólica de Moaña, el resto de la comarca mantiene también una evolución muy positiva de la pandemia. Tanto Bueu como Cangas contabilizan en estos momentos menos de 9 casos activos, según el mapa del Sergas. Aunque es verdad que en ambas villas se han registrado contagios a lo largo de la última semana. La EOXI de Pontevedra, por su parte, contabiliza tres casos activos en Bueu. En lo que respecta a los colegios, el área de Vigo cuenta con 31 alumnos positivos y la de Pontevedra con 9.

Esta situación coincide con la relajación de las restricciones prevista por la Xunta para este sábado y con la decisión del Concello de Moaña, acordada la tarde del martes con los clubes de jubilados, para reabrir las tres sedes de estos colectivos: las de Moaña, Meira y Domaio. Estaban cerradas, por precaución, desde el confinamiento de la primavera de 2020, por lo que se trata del servicio municipal que más tarde llega a la nueva normalidad, debido a que sus usuarios se encuentran en un grupo de riesgo.

Esta reapertura permitirá que se recuperen actividades como los ensayos de algunas corales, así como la actividad regular de los clubes. Eso sí, será obligatorio mantener la distancia social y el uso de la mascarilla en el interior de los espacios. Además, el Concello está instalado dispensadores de gel hidroalcohólico. Las corales ya podían usar el Concello Vello, aunque no todas ellas se estaban reuniendo para ensayar. Las puertas reabrirán el 13 de octubre, después del puente. Los trabajadores municipales aprovechan esta semana para limpiar los tres locales y efectuar las reparaciones necesarias en esta puesta a punto.

Se retoman también actividades municipales para mayores de Moaña como las aulas de memoria, con el mismo número de usuarios que antes de la pandemia, y las sesiones de yoga dividiendo en dos los grupos para no superar las 10 personas por cada sesión. Además, la gimnasia para mayores, que arrancó en verano al aire libre, vuelve desde el 13 de octubre a sus emplazamientos habituales. Hace dos semanas ya habían subido los grupos de 6 a 10 plazas cada uno, aliviando la larga lista de espera. La concejala de Benestar Social, María Ortega, explica que, al no recuperarse estos programas todavía al 100%, seguirán siendo gratuitos, sin pasar el cobro a los usuarios.