Un conductor cae al mar en Beluso y logra salir del coche con la ayuda de los vecinos

El accidente ocurrió alrededor de las 14.45 horas. El conductor, P.C.G, bajaba por la carretera de la Costa do Figueirón y, por razones que se desconocen perdió el control de su Volkswagen Caddy en las inmediaciones del cruce con el vial provincial (a la altura del Bar Playa). “Yo estaba en el mar amarrando la dorna. Escuché un fuerte ruido, como un frenazo y un acelerón. Giré la cabeza y llegué a ver al coche atravesar la carretera, el paseo y como rompía la barandilla de madera hasta caer al mar. Parecía como una película”, relataba uno de los testigos, Pablo Lamosa, que se acercó a auxiliarle.

La primera persona que acudió al lugar fue un vecino que vive justo frente al lugar del accidente, un joven llamado Ignacio. “No vi el automóvil en ningún momento, pero oí un ruido y como salpicaba mucha agua”, explicaba poco después. El coche quedó volcado sobre el costado del conductor y parcialmente sumergido. Cuando llegó al lugar no fue capaz de abrir la puerta porque tenía puesto el seguro. “Se había sacado el cinturón de seguridad y vi que se acercaba hacia la ventana del copiloto, que era la que no estaba sumergida, para poder respirar”, apunta. Este joven se volvió para coger una piedra y reventar la ventanilla, aunque finalmente no hizo falta. “Él mismo quitó el seguro para abrir la puerta y nosotros nos encargamos de ayudarle y sacarlo”, relataba Ignacio.

El conductor es una persona muy conocida en Bueu porque ejerció pediatra durante muchos años en el municipio. En los momentos posteriores al rescate estaba consciente y un tanto aturdido. De hecho, al principio no estaba seguro de si en el coche viajaba alguien más junto a él. “Volvimos al agua y comprobamos que iba solo”, contaba luego Pablo Lamosa.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local de Bueu, Guardia Civil y una ambulancia del 061 con personal médico y sanitario. Los facultativos realizaron una serie de preguntas al hombre para comprobar su estado y si estaba orientado, a las que fue respondiendo de manera satisfactoria. Inicialmente fue trasladado hacia el centro de salud y posteriormente derivado al centro hospitalario de Montecelo, en Pontevedra.

Policía Local y Guardia Civil acordonaron la zona del accidente y a última hora de la tarde una grúa procedió a retirar del mar el automóvil.