La Xunta replica a Moaña que la EDAR solo asumirá el agua de fosas sépticas si su capacidad lo permite

La Consellería de Infraestruturas salió ayer al paso de las alegaciones presentadas por el Concello de Moaña exigiendo la retirada del anteproyecto de Lei de Mellora da Xestión do Ciclo Integral da Auga, que tramita Augas de Galicia. Ante el temor del bipartito de que la recepción de los residuos de fosas sépticas domésticas pueda poner en riesgo el funcionamiento de la depuradora, la Xunta alega que el borrador indica que “esto solo debe hacerse cuando sea posible. Si por las características de la EDAR no es posible, o por falta de capacidad, podrá justificarse técnicamente la no prestación de este servicio”. En cualquier caso, desde Infraestruturas aclaran que solo se refieren a aguas procedentes de procesos de tratamientos domésticos “que no comprometen el funcionamiento de la depuradora, excepto que no esté adecuadamente dimensionada”, matizan.