Un cubo en el balonmano.

Este cubo fue instalado por unos padres que sus hijos juegan al balonmano en el Frigoríficos de O Morrazo porque había una gotera en el techo de O Gatañal. Y no será por inversión, que los socialistas no dejaron de invertir en este pabellón municipal. Es cierto que algo podría escapar, pero no es para señalar con el dedo de esa forma, o sí, tal vez. Algún día alguien tiene que pasar por el de Romarigo.

La planta noble y la de las mazmorras

La planta noble del Concello de Cangas ya no es lo que era. Hay menos tráfico, tanto del pesado como del ligero. Pero a pesar de eso se circula con precaución. Es fácil darte un golpe contra alquien que esté sin seguro. Mientras, en el las mazmorras del consistorio, donde el aire se supone más viciado, se respira mejor en el ala sur que en la norte. Aquí, el tráfico por los túneles y pasadizos secretos es más intenso que en la zona noble. Tanto arriba como abajo la conspiración simpre esta ahí. Aunque los hay que son negacionistas de la conspiración municipal.

La salud de Moaña y la de Cangas

Ya ven, Moaña ya tiene resuelto el problema de infraestructura sanitaria y en Cangas se sigue pensando. Qué si CIS, que si CAR, que si CAR, pero manteniendo el actual centro de Salud, que si en A Rúa, que si en otro sitio de A Rúa. Desde que Sanidade ofreció el convenio al Concello de Cangas, nada de nada. Y pasan los años. Los vecinos de Cangas tendrán que pedir responsabilidades a todos los partidos por esa pésima gestión que inoportuna su salud.