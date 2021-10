Abanca "concluye" el cierre de la nave de Massó

Un informe de la Policía Local de Cangas activó definitivamente la petición del Concello de Cangas a la entidad bancaria Abanca para que mantenga en condiciones de seguridad y salubridad el edificio de la fábrica de Massó. Le otorgó diez días hábiles para que procediera a tomar las medidas necesarias para evitar el acceso de personas al interior del edificio. Con el requerimiento se pretendía evitar un posible accidente por desprendimiento o derrumbe de algún elemento existente en la antigua conservera. La entidad bancaria ya comunicó al Concello de Cangas, con fecha de 28 de septiembre, que había contratado los trabajos a la empresa Reforven y que ya se había finalizado, por lo que solicitaba el archivo del expediente.

La alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, con fecha de 17 de septiembre de 2021 dictó la resolución para ordenar a Abanca a que procediera a realizar los mencionados trabajos, concediéndole a la empresa 10 días de plazo para formular aleaciones. En la misma resolución se le advertía a la entidad bancaria que caso de no hacerlo el Concello podría actuar a su cargo e imponiendo multas coercitivas de 1.000 a 10.000 euros, reiterables hasta lograr la orden de ejecución. También advertía que un incumplimiento podía habilitar al Concello para instar la declaración del inmueble en estado de abandono.

En el informe Policial del 3 de agosto de 2021, se hacía mención a la presencia de jóvenes en el interior de la fábrica. “ No día da data e e con moita habitualidade, se reciben chamadas alertando de que hai rapaces no interior da antiga fábrica de Massó. Nas ocasións en que a patrulla se presenta no lugar pode comprobar que efectivamente se trata dun sitio de frecuentes reuniones de rapaces que acceden ó interior do recinto a pasar o rato, sendo na maioría dos casos rapaces menores de idade, incluso nunha das ocasións se trataba de rapaces menores que viñan dende Vigo no barco. Pola gran afluencia de personas que pasan polo lugar dado o interese ambiental e turístico da entorna, e polo efecto chamada que se produce entre a mocidade debido as redes sociais, sería conveniente que para evitar ó acceso ó interior se procedera ao peche, na medida do posible, de todos aqueles acceso ou zonas nas que o cerre o fiestras se atopan rotos ou abertos”. En el informe se hacía referencia también a que las instalaciones se encuentran en ruinas y se evidencia un serio peligro.

A las dos horas se rompió la cinta policial

Ese día, la Policía Local llegó a precintar la zona para asegurar un poco en todos los accesos, pero a las dos horas se rompió la cinta policial. La primera vez que actuó Abanca fue en mayo de 2015, cuando inició los denominados trabajos de seguridad y estabilidad estructural de las edificaciones de Massó. Los trabajos consistieron en desbroce de la zona, instalación de vallas en todo el perímetro, paredes de ladrillo para impedir que se acceda al interior de los inmuebles y se tapiaron las ventanas con paneles marinos. En esa fase se actuó en 12 de las 17 edificaciones del complejo conservero y el presupuesto del proyecto alcanzó los 161.000 euros. En esta fase estaba prevista la demolición de la estructura de la ballenera, pero no se llevó a cabo.

Orden para retirar las piedras de Lago Paganini

El Servicio Provincial de Costas autorizó al Concello de Cangas a llevar a cabo la retirada de las piedras depositadas en la parcela de O Sinal, en la que se ubicaba la nave de la conservera Lago Paganini S.L. antes del incendio que se produjo en el año 2011. La representación de la citada empresa conservera, a través de escrito firmado el 26 de noviembre de 2020 manifestó la intención de llevar a cabo la retirada de las citadas piedras. A través de oficio del pasado 20 de agosto de 2021, el Servicio Provincial de Costas emplazó a la conservera Lago Paganini a que procediera a la retirada de las citadas piedras acumuladas. Transcurrió el plazo dado, sin que se haya efectuado la retirada de las piedras es cuando Costas decide autorizar al Concello de Cangas a que efectúe la retirada de las mismas. El escrito está firmado por el Jefe del Servicio Provincial de Costas en funciones, Antonio Iglesias Magán. La junta de gobierno local del Concello de Cangas aprobó la retirada de las piedras depositadas donde estaba la antigua fábrica de la conservera canguesa, que ahora se ubica en el polígono de Castiñeiras, en el municipio de Bueu. La conservera había solicitado oficialmente el aprovechamiento de la piedra. En marzo de 2021, el Servicio Provincial de Costas del Estado no consideraba suficiente la documentación remitida por el Concello de Cangas para hacerse con la nave de piedra en la que tenía sus instalaciones comerciales hasta el pasado mes de noviembre de 2020. No existía por parte del Concello un compromiso de desmantelarla si no se producía la desafectación, algo que todavía no tuvo lugar.